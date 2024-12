La Virtus Cupello riabbraccia mister Ilyas Zeytulaev

Bella sorpresa per il gruppo Virtus Cupello che si è ritrovato domenica sera per la cena natalizia a poche ore di distanza dalla vittoria casalinga conquistata nell’ultima partita casalinga del 2024 del Campionato di Eccellenza contro il Montorio ’88.

A far visita ai rossoblù, nei locali dell’Hotel Venezia a Vasto Marina, ecco mister Ilyas Zeytulaev che nella scorsa stagione è stato, fino al mese di aprile con buoni risultati sul campo, l’allenatore della squadra neopromossa in Eccellenza (in passato anche giocatore e tecnico del settore giovanile del club) accettando poi la chiamata dal suo paese d’origine, l’Uzbekistan. Qui Zeytulaev ha iniziato una stimolante esperienza da guida tecnica in una squadra di Serie A, il Bunyodkor PFK, club della capitale Tashkent, dove ha giocato, tra gli altri, anche il brasiliano Rivaldo ed allenato l’ex ct della nazionale verdeoro Felipe Scolari. Esperienza fin qui positiva, raggiungendo l’obiettivo salvezza prefissato dalla dirigenza.

Ad accogliere ‘Zetu’, tra gli altri, il presidente Angelo Pollutri, il dirigente Oreste Di Francesco assieme a mister Peppino Di Francesco ed al direttore sportivo Alessandro Pasquale.

Un bel riabbraccio, senza ombra di dubbio.