Post San Salvo-Pro Vasto, dura contestazione dei tifosi biancazzurri

Contestazione dura da parte dei tifosi del San Salvo dopo la partita casalinga giocata al Vito Tomeo di via Stingi contro la Pro Vasto, persa dalla squadra di mister Francesco Bonetti con il punteggio di 3-0,

Delusione ed amarezza per il risultato del campo a parte, il malcontento è ai massimi livelli per la questione pubblico nell'impianto sportivo. Oltre al divieto di vendita di biglietti per i residenti a Vasto, Fresagrandinaria e Cupello c'è stata anche la questione del numero di spettatori consentiti per il Tomeo (limitati a 100), situazione che per molti sportivi ha determinato l'impossibilità ad entrare e, per questo, c'è stata anche l'uscita dei tifosi organizzati che hanno seguito la sfida nello spazio esterno tra le panchine degli allenatori Bonetti e Rufini, ex di turno, trainer dei biancorossi vastesi.

Alla fine le proteste ci sono state fuori la struttura di via Stingi ed anche al cospetto del Comune di San Salvo dove una delegazione dei supporter si è confrontata con l'assessore Elisa Marinelli e la consigliera Carmen Di Filippantonio (non c'erano il sindaco Emanuela De Nicolis ed il consigliere delegato allo Sport Roberto Rossi).

Video a cura di Michele Daniele con realizzazione tecnica di Ercole D'Ercole