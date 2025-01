Trofeo Carnevale alla ventesima edizione, ottimi i riscontri

Il costante impegno dimostrato nel tempo ha confermato la professionalità e la dedizione dell’Atletica Velo Club San Salvo nell’organizzare annualmente la classica di apertura del ciclismo amatoriale abruzzese. Grazie alla sua longevità, senza fermarsi anche in tempo di pandemia, il Trofeo Carnevale è l’appuntamento che ha messo in risalto la solidità e la passione del sodalizio sansalvese presieduto da Tonino Maggitti.

La presenza di 170 partecipanti da più regioni d’Italia (Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Campania e Puglia) ha reso l’evento speciale con il plauso dell’amministrazione comunale sansalvese (in presenza del sindaco Emanuela De Nicolis, dell’assessore al Turismo Elisa Marinelli e del consigliere delegato allo Sport Roberto Rossi) che ha sottolineato il valore di questa manifestazione non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per la promozione del territorio e della comunità locale.

Prima gara dedicata ai supergentleman A-B-C e le donne (15 giri): Giordano Nasoni del Pedale Fermano ha trovato l’intesa con il compagno di fuga Maurizio Zannoni (Maplast) per evadere dal gruppo e in quest’ordine hanno occupato la prima e la seconda posizione. Alle loro spalle il duello per il terzo posto assoluto è stato vinto da Angelo Giornetta (Free Bike Team Foggia) su Franco Bellucci (Asd Giuliodori Renzo). A brillare in ambito femminile Maria Grazia D’Anna (Team Giunigor B.Bike), seconda Emanuela Sampaolesi (Team Go Fast), terza Stefania Empirio (Bici è Vita) e quarta Sabrina Celiberti (Ciclistica Valle del Trigno).

Seconda batteria aperta ai gentleman A-B di prima e seconda serie (15 giri): gara vivacissima e condotta ad una media molto elevata che si è risolta con uno sprint di una ventina di atleti. La ruota più veloce è stata quella di Gianmarco Agostini (M9 Racing Team), secondo Pietro Capuccilli (Faga Gioielli Team) e terzo Alberto D’Acuti (Numbers One Ciclomillennio).

Terza ed ultima gara riservata alle categorie debuttanti, junior A-B, senior A-B, veterani A-B di prima e seconda serie (18 giri): inizialmente una contesa a due nella prima parte di corsa con la fuga di Romolo Gentile (Team Diemme Sport) e Giuseppe Calò (Team O’Metetore) sui quali è rinvenuto forte da solo Pasquale Sirica per concorrere alla vittoria finale. Ad imporsi in una volata a ranghi ristretti è stato Gentile su Sirica e Calò mentre alle spalle del terzetto non è riuscito a rientrare Bruno Martelli dell’Ex What Cycling Team che si è dovuto accontentare del quarto posto.

Per il terzo anno di fila è andato alla Ciclistica Valle del Trigno il Trofeo Carnevale come tributo alla società più numerosa.

Oltre all’amministrazione comunale di San Salvo, a dare manforte alla riuscita di questa ventesima edizione la Pro Loco San Salvo per l’allestimento del pasta party finale, l’Acsi Ciclismo Teramo di Raffaele Di Giovanni per le operazioni di segreteria, le Scorte Tecniche Molisane, la Polizia Locale, i Carabinieri in congedo, la Protezione Civile di Fresagrandinaria e di Furci per la gestione della sicurezza sul circuito, la Croce Rossa Italiana (comitato di Vasto) per il servizio sanitario, oltre agli sponsor Autofficina Ben Motors, Motor bike, Tecno Arredo, Casalinghi Renato Arese, Cordisco e Canzone, Officina Meccanica Ciavatta, Bar il Ritrovo, Di Fonzo Bus, TFM, Bontà di Fiore, San Salvo Gomme, Albatros due, Supermercati G.M. Raspa, GL Service autoriparazioni, Barbara dei Portici, D.R.M. Car, Alibaba da Monica, Autofficina Di Santo, Gamma Batteria, Omnia Servis, Nacom, Ottica Sirio, Unipol Sai plus servizi, Passion, Tecno Restauri San Salvo, Marcello Costruzioni e Poliambulatorio San Giuseppe.

Credit fotografico Passione Corsa Mario Bomba