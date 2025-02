Coppa Città del Vasto, brillante secondo posto per l'H2O Sport

Un grande successo di partecipazione e di pubblico, accompagnato da un’eccellente qualità tecnica e organizzativa: iI meeting nazionale di nuoto XXVI Coppa Città del Vasto, quinto Trofeo H2O Histonium, andato in scena nel fine settimana a Vasto allo Stadio del Nuoto ‘Remo Gaspari’, ha offerto spettacolo ed emozioni, con prestazioni di altissimo livello tecnico.

La vittoria finale è andata all’Aurelia Nuoto con 592 punti. Seconda la società organizzatrice dell’H2O Sport che ha messo insieme 480,50 punti. Sul terzo gradino del podio l’Emmedue con 193 punti. Ai piedi del podio si è piazzata la Ranidae con 174 punti e quinta piazza centrata dalla Rhyfel con 144.

A livello individuale la migliore prestazione femminile è stata quella di Rita Maria Pignatiello del Circolo Canottieri Aniene nella gara dei 100 farfalla nuotati in 1’00”34 mentre in campo maschile il migliore a livello tecnico è stato Maurizio Ciuffreda della Pentotary Foggia che ha nuotato i 200 farfalla in 2’00”42.

Nell’impianto sportivo vastese sono state impegnate ben 21 società tra cui due delle società più prestigiose del nuoto italiano l’Aurelia Nuoto Roma, presente con una squadra di oltre 140 atleti, e il Circolo Canottieri Aniene a cui si sono aggiunte: Funsport Roma, Park Club – Alatri, Rhyfel Mugnano (Na), Delphinia Team Piceno Ascoli, UISP Piceno San Benedetto del Tronto, Lanciano Sport Center, Emmedue, H2O Sport, Scuola Isernia Nuoto, Swim Academy Venafro, Termoli Nuoto, Nuoto Aurelia Roma, Pentotary Foggia, K-Sport Academy Bari, Meridiana Nuoto Taranto, Planet Sport SSD, Ranidae Bari e Nuoto 2000 Lucera. In totale sono stati circa 530 atleti iscritti che si sono confrontati senza esclusione di colpi.

“Possiamo ritenerci davvero soddisfatti di come è andata – le parole del presidente dell’H2O Sport Massimo Tucci al termine della manifestazione – È stato emozionante vedere così tanti atleti in vasca e assistere alle loro prestazioni di altissimo livello tecnico. A Vasto sono arrivati alcuni dei migliori atleti provenienti da diverse regioni d’Italia, premiando il nostro impegno organizzativo e confermando il prestigio di questo evento, arricchito da una straordinaria cornice di pubblico. Desidero ringraziare tutte le società partecipanti per aver risposto con entusiasmo, i nostri tecnici e tutti i collaboratori che hanno lavorato con grande dedizione per il successo della manifestazione. Abbiamo consolidato ulteriormente le basi di questo splendido evento e ci auguriamo di poter proseguire su questa strada anche nelle prossime stagioni. Un plauso particolare va all’Aurelia Nuoto, che quest’anno ha interrotto la striscia di quattro successi consecutivi dell’H2O Sport. È stato entusiasmante misurarsi alla pari con una delle società più forti d’Italia. I nostri ragazzi sono stati straordinari, dando il massimo per provare a riconquistare il Trofeo”.