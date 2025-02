Sostegno allo sport dilettantistico, sÃ¬ al provvedimento a firma Menna-Cavallari

É un vero piacere poter annunciare che il progetto di legge di modifica alla Legge Regionale n. 2/2018, proposto dai consiglieri del movimento Abruzzo Insieme Vincenzo Menna, quale primo firmatario e relatore dello stesso e Giovanni Cavallari, è stato approvato all’unanimità dalla Quinta Commissione.

Tale risultato - si sottolinea in una nota dei due consiglieri regionali - evidenzia la sensibilità condivisa da tutti i membri della stessa, maggioranza e opposizione, nei confronti delle realtà sportive dilettantistiche del nostro territorio.

Con questa modifica, le associazioni sportive potranno accedere con maggiore facilità ai contributi regionali per l’acquisto di materiali e attrezzature fondamentali per la pratica sportiva. É questo un aiuto concreto al fine di sostenere le numerose società che ogni anno affrontano difficoltà economiche per garantire ai propri tesserati strumenti adeguati allo svolgimento delle attività.

Per questo vogliamo ringraziare tutti i componenti della Commissione per aver compreso l’importanza di questo intervento e averne voluto condividere l’approvazione. Un provvedimento che rappresenta un segnale forte di attenzione verso il mondo dello sport dilettantistico e il suo valore sociale. Continueremo a lavorare - concludono Menna e Cavallari - affinché lo sport possa essere accessibile a tutti e sostenuto in maniera efficace dalle istituzioni".