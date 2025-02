XX Trofeo Carnevale San Salvo, celebrazione di unitÃ  e passione ciclistica

In occasione del 20° Trofeo Carnevale di San Salvo, tenutosi il 26 gennaio 2025, la Ciclistica Valle Trigno ha celebrato un traguardo importante: il suo 4* trofeo!

È stata una giornata memorabile, ricca di emozioni e di spirito di comunità.

Tutti i partecipanti si sono riuniti in un’atmosfera festosa, animata da sorrisi e racconti delle sfide affrontate durante la gara. La passione per il ciclismo ha unito ciclisti di ogni età, ognuno con la propria storia da condividere. La competizione è stata accesa, ma è stata anche l’occasione per stringere nuove amicizie e rafforzare legami già esistenti.

Ci siamo trovati tutti attorno a un tavolo per una cena che ha rappresentato ben più di un semplice pasto: è stata una celebrazione del nostro impegno e della nostra dedizione. I piatti gustosi e il calore della compagnia hanno reso l'evento ancora più speciale. Siamo stati testimoni di un successo collettivo che va oltre i premi; è il segno di una grande famiglia unita dalla stessa passione.

Ci aspettiamo già con entusiasmo la prossima edizione!