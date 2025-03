Asd Muay Thai 360 protagonista e leader abruzzese ai Campionati Italiani di Roma

L’Asd Muay Thai 360 si conferma, anche quest’anno, l’associazione con il maggior numero di atleti partecipanti e rappresentanti abruzzesi ai Campionati Italiani Assoluti – Trofeo Italia di Muay Thai 2025 svoltisi a Roma il 1° ed il 2 marzo. Un risultato che testimonia la costante crescita della nostra realtà e il lavoro svolto per portare in alto il nome della nostra regione in questa prestigiosa competizione.

Il bottino – si legge in una nota del sodalizio sportivo – è di 6 medaglie con 8 atleti partecipanti.

Risultati ufficiali:

Federico D’Ascenzo (San Salvo, 14 anni) e Nicolò Magnaterra (Montenero di Bisaccia, 14 anni) – Categoria -47 kg, Old Cadet – hanno dominato un torneo a 9 partecipanti, vincendo tutti i loro incontri e arrivando tutti e due in finale salendo insieme sul gradino più alto del podio targato tutto Muay Thai 360.

Hanno disputato tre match ciascuno, superando ogni avversario con grande determinazione.

Gennaro Di Rauso (San Salvo, 12 anni) – Categoria -47 kg, Young Cadet – ha preso parte ad un altro torneo con 8 atleti, imponendosi con sicurezza e stravincendo tre match consecutivi fino a conquistare il gradino più alto del podio. Un’altra medaglia d’oro per la scuola!

Giuseppe Gabriele (Vasto, 14 anni) – Categoria -63 kg, Old Cadet – ha affrontato un torneo impegnativo a 7 atleti, uscendo vincitore da tre incontri e trionfando in finale per aggiudicarsi il titolo di Campione d’Italia nella sua categoria.

Lorenzo Ranallo (San Salvo, 11 anni) ed Emanuele Centorame (San Salvo, 12 anni) – Categoria Young Cadet – Gli atleti più giovani del team, alle prime esperienze in gare di livello, hanno dato il massimo, ma si sono dovuti fermare alle eliminatorie. Un primo passo importante nel loro percorso di crescita; arriverà anche il loro momento.

Marco Borgia (Montenero di Bisaccia, 17 anni) – Torneo Junior, 11 atleti – ha disputato due match, arrivando fino alla semifinale, dove ha dovuto cedere il passo a un avversario. Il suo percorso gli ha comunque garantito un terzo posto sul podio e la medaglia di bronzo. Nuovo atleta della nostra scuderia, primo anno nel percorso agonistico e primo campionato in assoluto. Una formidabile prestazione che gli permette di salire sul podio già dal suo primo torneo.

Erika Tieri (Montenero di Bisaccia, 29 anni) – Categoria Senior, -64 kg –

ha disputato una finale combattuta contro una valida atleta salentina. Nonostante la sconfitta, ha dimostrato grande carattere, affrontando grintosamente l’avversaria senza mai indietreggiare un secondo, purtroppo il verdetto finale ci vede indietro di qualche punto.

Davide Dragonetti (Montenero di Bisaccia, 17 anni) – Classe Elite (Muay Thai Prima Serie) – al suo primo torneo nella classe Elite, la categoria di massimo livello in cui vengono selezionati gli atleti che rappresenteranno l’Italia nei tornei europei e mondiali, ha affrontato un avversario di altissimo livello in un match estremamente intenso. Il match è stato così combattuto che entrambi gli atleti sono stati fermati nel primo round per intervento medico, riuscendo poi a riprendere l’incontro. Al termine dei tre round, il suo avversario è riuscito a prevalere ai punti, ma a causa dei danni subiti, neanche lui ha potuto proseguire il torneo. Per Davide un’esperienza durissima ma altamente formativa, un passo importante nel suo percorso nella classe Elite, dimostrando di poter competere ai massimi livelli.

UN SUCCESSO PER LA NOSTRA SCUOLA E PER L’ABRUZZO

Con tre medaglie d’oro, due d’argento e una di bronzo, l’Asd Muay Thai 360 torna da Roma con un bottino importante, frutto del duro lavoro dei nostri atleti e del supporto di tutto il team. Ogni combattente ha dimostrato sul ring determinazione, tecnica e spirito di sacrificio, incarnando i veri valori della Muay Thai.

Un ringraziamento speciale va all’organizzazione impeccabile della Federkombat, al presidente Riccardo Bergamini e alla commissione tecnica per il grande lavoro svolto nella promozione e nello sviluppo della Muay Thai a livello nazionale.

Infine, un grazie in particolare ai coach della nostra associazione, Marco Catalano ed Elio Oga, che con dedizione e professionalità accompagnano gli atleti nel loro percorso di crescita, preparandoli non solo dal punto di vista tecnico, ma anche mentale e atletico, garantendo loro un supporto costante prima, durante e dopo ogni competizione.

Il nostro percorso non si ferma qui! Torneremo in palestra con ancora più determinazione, pronti per la prossima sfida, la terza edizione del “Muay Thai Master“, che si terrà il 30 marzo a San Salvo.