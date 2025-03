Pro Life Racing Team subito protagonista

Bei risultati al primo colpo per la Pro Life Racing Team che ha inaugurato al meglio il suo quindicesimo anno consecutivo di attività, pedalando in mountain bike sulle strade sterrate di casa a Casalbordino.

Nella zona del Lido si è svolto il Trofeo Bistrot 69, che ha visto impegnati gli atleti della società casalese, guidata dal presidente Amedeo Di Meo. Gli atleti si sono confermati sempre più determinati a rimanere ai vertici delle classifiche in ogni manifestazione agonistica a cui partecipano.

Secondo posto assoluto e vittoria di categoria tra i Master 3 per Gianpietro Cinosi. A segno nella sua categoria Master 8 l’inossidabile Giuseppe Cinalli. Pur portando a termine la propria performance in condizioni meteo non facili, tra pioggia e fango, hanno brillato Rocco Valloscuro (4° M5), Nicola Delle Donne (5° M7), Emiliano Casolino (6° M2) e Giovanni Di Domenica (7° M7).

Questi risultati hanno proiettato la Pro Life Racing Team sul secondo gradino del podio per società a punteggio e terzi come partecipazione, dietro la Ciclistica L’Aquila.

Un passo indietro alla stagione 2024, con la proclamazione di quattro vincitori di categoria per il circuito I Sentieri d’Abruzzo UISP: Gianpietro Cinosi (M3), Rocco Valloscuro (M5), Nicola Delle Donne (M7) e Giuseppe Cinalli (M8).

Il presidente del sodalizio casalese, Amedeo Di Meo, ha dichiarato: “Un ringraziamento particolare va all’assessore allo Sport del comune di Casalbordino, Umberto D’Agostino, sempre disponibile e attento verso tutte le discipline sportive. Vorrei ringraziare l’amico Bruno Fantini, il titolare del Bistrot 69 Antonio Manes e tutto lo staff della UISP Abruzzo e Molise per aver organizzato una gara impeccabile nonostante le avverse condizioni meteorologiche. Come squadra, siamo partiti con il giusto piglio, anche se con pochi elementi in gara a causa di alcune assenze forzate, dovute all’influenza o al fatto di non essere ancora al top della forma”.