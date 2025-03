BTS San Salvo protagonista nel fine settimana tra belle gare e grandi emozioni

BTS Volley San Salvo in campo nel weekend appena trascorso.

In Prima Divisione maschile, nella seconda giornata della “Fase Coppa“, sabato pomeriggio, la BTS VR Electronics conquista una bella vittoria in trasferta contro la Cedas Lanciano.

Dopo un inizio traballante condizionato da troppi errori in battuta, i sansalvesi si riscattano dal secondo set dove entrano in partita fin dall’inizio conducendo senza troppi patemi secondo e terzo set. Nel quarto set la gara si riaccende. la BTS riesce a conquistare un piccolo break che amministra fino alla fine; la differenza stavolta la fa il sistema muro/difesa. Finisce 3-1 (19-25 | 25-17 | 25-17 | 25-22), successo che vale il secondo posto in classifica. Domenica 23 marzo impegno casalingo contro il Gada Pescara 3.

Nella prima giornata della “Fase Coppa” Under 14 femminile, la BTS Avis impegnata anch’essa a Lanciano, domenica mattina, sempre contro la Cedas, perde invece 3-1 (23-25 | 25-20 | 25-21 | 25-17).

Le ragazze partono benissimo nel primo set, ma nei successivi non riescono mai a dare la zampata decisiva e perdono contro le quotate avversarie. Nonostante la sconfitta la squadra rimane al secondo posto, raggiunta proprio dalla Cedas. Domenica 23 marzo si viaggia ancora verso Lanciano per incontrare la Pallavolo Lanciano.

Domenica pomeriggio è invece il turno della BTS Spazio Conad. Con due squadre U13 femminili la BTS ha partecipato al concentramento di Lanciano affrontando la squadra locale della Cedas, la Cordigeri Guardiagrele e l‘Orsogna.

Tanta emozione sui volti delle giovani atlete sansalvesi e tanto divertimento per l’esordio in campionato.