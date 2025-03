Muay Thai 360 San Salvo, Marco Catalano ai Mondiali in Turchia

Un periodo straordinario per la nostra scuola!

Dopo gli strepitosi successi ottenuti al Campionato Nazionale, con un bottino di medaglie che parla da solo e dimostra il lavoro, la costanza e la passione che ogni nostro atleta mette in palestra ogni giorno... arriva una notizia che ci riempie d'orgoglio: il nostro Coach Marco Catalano è stato ufficialmente convocato per rappresentare l’Italia ai Mondiali IFMA in Turchia!

Dal 22 maggio al 1° giugno 2025, sarà tra gli Azzurri della Nazionale Italiana di Muay Thai Federkombat nella categoria -86 kg. Un risultato che premia anni di sacrifici, dedizione e amore per questo sport. Ma non finisce qui…

Il 30 marzo ci sarà il nostro evento a San Salvo: Muay Thai Master, già un successo annunciato con oltre 100 iscritti da tutta Italia! Una giornata dedicata allo sport, all’agonismo sano e alla crescita della Muay Thai sul territorio. Questo è solo l’inizio di un anno che si preannuncia incredibile! Grazie a tutti gli atleti, alle famiglie e a chi ogni giorno ci sostiene sul ring e fuori.

ASD Muay Thai 360