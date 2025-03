Fa festa il coach vastese Massimo Bellano: sale in A1 femminile la sua Consolini Volley

Festa grande per il coach vastese Massimo Bellano, guida della Consolini Volley di San Giovanni in Marignano: la partita casalinga vinta contro il Melendugno consegna la promozione in Serie A1 femminile alla sua squadra.

Un’altra grandissima soddisfazione in un percorso sportivo di assoluto valore per il tecnico vastese classe 1973, fresco di nomina a viceallenatore della Nazionale B di pallavolo femminile italiana (leggi qui).

Una stagione sportiva esaltante per la Consolini Volley che qualche mese fa aveva anche conquistato la vittoria della Coppa Italia di A2.

Qui l’articolo dell’ultima partita sulla pagina Facebook Consolini Volley Femminile (clicca)