San Salvo-Lanciano FC, la sfida al Comunale di Cupello

Dopo quella con il Mosciano, anche la sfida interna del San Salvo con il Lanciano FC, in programma domenica 30 marzo (ore 15), sarà disputata sul rettangolo verde del Comunale di Cupello.

Per la seconda volta di fila i biancazzurri affronteranno la loro partita del Campionato di Eccellenza in un impianto diverso dal Vito Tomeo di via Stingi. Anche in questa circostanza sarà limitato ad un massimo di 100 il numero di biglietti a disposizione per il pubblico.

La gara, valida per la giornata numero 30 del torneo, mette in palio punti importanti in ottica salvezza in chiave play out.

Il San Salvo di mister Gianpietro Precali, reduce dal pari esterno di domenica scorsa a Celano, è terzultimo in classifica a quota 26 punti (con una sola lunghezza sullo Spoltore penultimo, zona retrocessione diretta), il Lanciano FC di Antonio Aquilanti, con la vittoria in rimonta ottenuta contro la Torrese al Guido Biondi, ha scavalcato la Pro Vasto portandosi in sestultima posizione con 31 punti all'attivo.

Per Cattafesta e compagni c'è l'assoluta necessità di tornare al successo per alimentare le speranze di permanenza nel massimo campionato calcistico regionale.