"Acqua Sport Costa dei Trabocchi", organizzazione in fermento per la prima edizione a Vasto Marina

Vasto Marina si prepara ad accogliere un evento unico nel suo genere: domenica 1° giugno 2025 si terrà la prima edizione di Acqua Sport Costa dei Trabocchi, una manifestazione dedicata alla promozione dello sport e alla sensibilizzazione sull'importanza dell'attività fisica all'aperto. L'evento, che si svolgerà presso Le Vele di Vasto Marina, vedrà la partecipazione di numerose associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che hanno aderito.

A promuoverla è il Fishing Club Histonium in collaborazione con Vasto Kayak.

L'iniziativa offrirà a tutti la possibilità di partecipare gratuitamente e di provare le varie discipline sportive proposte durante la giornata. Sarà un'occasione straordinaria per avvicinarsi a nuove attività, conoscere le realtà associative locali e vivere una giornata all'insegna del movimento e del divertimento.

In preparazione all'evento, venerdì 4 aprile i referenti delle ASD e delle associazioni coinvolte si riuniranno presso il Caffè 23, luogo ormai diventato punto di riferimento per le associazioni impegnate nella promozione sportiva e nell'organizzazione di eventi a favore delle persone con disabilità. Un ringraziamento speciale va ad Alessandro Mormille per aver messo a disposizione il locale, contribuendo così alla riuscita dell'iniziativa.

L'invito è aperto a tutti: appassionati di sport, famiglie e curiosi. Un'occasione per scoprire le bellezze della Costa dei Trabocchi attraverso lo sport e la condivisione di valori come inclusione e benessere fisico. Non mancate!