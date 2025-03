Domenico Travaglini saluta la Virtus Vasto: "17 anni meravigliosi"

“Il mese di maggio del 2008 fui convocato per la prima volta da Lucio Rullo nella sede della Virtus Vasto in Via Ignazio Silone per un incontro: in quel periodo ero uno dei collaboratori tecnici scuola calcio della San Paolo Vasto. Fu così che dopo quell’incontro, e dopo qualche giorno di riflessione, accettai dalla stagione 2008/09 di entrare a fare parte della Virtus Vasto seguendo i ragazzi del 1999/2000.

Ci fu subito una sintonia particolare, seguire tecnici importanti della zona e professionistici nei vari stage era il vero valore aggiunto. Con il passare del tempo oltre seguire i ragazzi sul campo ho collaborato nell’attività organizzativa della società diventando un punto di riferimento per tutta la società.

A distanza di 17 anni, oggi 28 marzo 2025, dirigerò orgogliosamente l’ultimo allenamento del gruppo 2019/20 con la tuta della Virtus Vasto, e inevitabilmente mi passeranno nella mente i ricordi vissuti: le vittorie, le sconfitte e tutti i dirigenti, allenatori, collaboratori che ho conosciuto in questi anni.

Sarebbe impossibile nominarli e ricordarli tutti ma il legame che ho con loro è qualcosa di indelebile che resterà per molti anni. Due persone in particolare ci tengo a ringraziare: la prima è Lucio Rullo, il quale mi ha dato la possibilità di crescere sia calcisticamente che umanamente, sin dal primo momento abbiamo avuto un rapporto che va oltre il calcio, la seconda è Claudio Mentessi, che io considero il vero faro della Virtus Vasto e del Campo San Paolo.

Lascio questa realtà per impegni lavorativi ed un altro progetto che ho nel cuore. Chiudo ringraziando tutti i ragazzi e i loro genitori che ho avuto modo di conoscere in questi 17 anni meravigliosi in cui ho veramente speso tutto me stesso ed anche di più. La Virtus Vasto resterà sempre nel mio cuore”.

Domenico Travaglini