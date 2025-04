S'interrompe, dopo 15 anni, il rapporto Vasto Basket-Luca Di Tizio

Al 15° anno consecutivo di rapporto si dividono le strade tra il giocatore-capitano Luca Di Tizio e la Vasto Basket.

In una nota è il club biancorosso ad annunciare la separazione consensuale.

“Nei giorni scorsi – si legge nella comunicazione -, Luca Di Tizio ha comunicato alla Vasto Basket la sua decisione di interrompere la stagione. Le ragioni di questa scelta sono da attribuire a impegni lavorativi e familiari che richiedono la sua priorità in questo momento.

Approdato a Vasto nella stagione 2010-2011, dopo 15 stagioni di militanza, Luca ha dovuto fare una scelta di vita importante.

Il Consiglio direttivo della Vasto Basket, prendendo atto della sua decisione, lo ringrazia e lo abbraccia forte per quanto ha dato con la canotta biancorossa e per quanto ci auguriamo possa dare in futuro in qualunque situazione vorrà collaborare“.

Per Di Tizio l’ultima presenza, delle più di 400 con la canotta biancorossa addosso, è stata quella della partita casalinga al PalaBCC vinta contro la Valdiceppo. Il ragazzo classe 1990, ormai vastese d’adozione, ha scritto una pagina significativa della ricca storia del club.