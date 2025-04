"Grazie al ciclismo in Abruzzo valorizziamo territorio e identità"

Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, è intervenuto a Bruxelles all’evento “Ciclismo, Valori e Territori”, ospitato nell’Atrium del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea. L’iniziativa, promossa dalla Lega del Ciclismo Professionistico e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il patrocinio del Comitato delle Regioni, ha posto al centro del dibattito il ruolo dello sport nella promozione dei territori, delle pari opportunità e del benessere collettivo.

Nel suo intervento, Marsilio ha sottolineato l’impegno dell’Abruzzo nello sviluppo del ciclismo come leva strategica per la valorizzazione territoriale e la promozione turistica. “Abbiamo investito molto per portare in Abruzzo grandi eventi ciclistici come la Grande Partenza del Giro d’Italia, che ha acceso i riflettori internazionali sulla Costa dei Trabocchi, una delle piste ciclabili più affascinanti del mondo”, ha dichiarato.

Il presidente ha ricordato anche il rilancio del Giro d’Abruzzo, storica corsa a tappe riportata in calendario grazie alla collaborazione con RCS Sport, oggi considerata una delle competizioni preparatorie più importanti in vista del Giro d’Italia. “Il nostro territorio, con le sue montagne appenniniche tra le più dure e spettacolari, è ormai una presenza stabile e irrinunciabile nel calendario ciclistico nazionale e internazionale”, ha aggiunto.

Marsilio ha inoltre annunciato che venerdì prossimo, a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci — per la prima volta ormeggiata nel porto abruzzese di Ortona — si terrà la presentazione ufficiale del Giro d’Abruzzo 2025 e delle tappe abruzzesi del Giro d’Italia.

Durante l’evento di Bruxelles è stata anche presentata la Coppa Italia delle Regioni 2025, un progetto promosso dalla Lega del Ciclismo Professionistico e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, giunto alla seconda edizione. Inserita nel prestigioso circuito ProSeries e nel calendario UCI Europe Tour, la manifestazione prevede 31 gare — 21 maschili e 10 femminili — in 11 regioni italiane, coinvolgendo i migliori team italiani e internazionali in una sfida all’insegna del talento, della passione e del legame con i territori.

All’incontro hanno preso parte esponenti di primo piano del panorama istituzionale e sportivo europeo e italiano, tra cui Kata Tüttő (Presidente del Comitato delle Regioni), Roberto Pella (Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico), Massimiliano Fedriga (Presidente della Conferenza delle Regioni), Gianni Bugno, Federica Favi, Marco Canaparo, Alberto Cirio e Alessandra Todde, Presidente della Regione Sardegna.

In chiusura, Marsilio ha confermato la volontà della Regione Abruzzo di proseguire la collaborazione con la Lega del Ciclismo Professionistico, sostenendo progetti "capaci di coniugare sport, promozione territoriale e impatto socioeconomico”.