Altre belle soddisfazioni per le squadre della BTS San Salvo

Periodo intenso in casa BTS Volley San Salvo.

Domenica scorsa, in Prima Divisione maschile la BTS VR Electronics vince a Pescara, dopo una grande rimonta, contro la Gada Volley Pescara 3. Dopo i primi due set passati ad annaspare sotto i colpi dei pescaresi, comincia la rimonta clamorosa della squadra di coach Tenaglia. Nel terzo set infatti i ragazzi della BTS entrano finalmente in campo col giusto atteggiamento e con una prestazione attenta e soprattutto di carattere annichiliscono gli avversari che fino ad allora non avevano sbagliato nulla. Nel quarto la BTS amministra e si prepara per il quinto e decisivo parziale. Al tie break si lotta su ogni palla, ma la BTS chiude Senza patemi e si aggiudica l’incontro con merito per 3-2. I parziali: 25-16, 25-18, 10-25, 18-25, 12-15.

La BTS si conferma al secondo posto, a -4 dall’Antoniana Pescara che sabato verrà a San Salvo per difendere la prima posizione. Appuntamento alle ore 19:00 al palazzetto di via De Gasperi.

Sempre domenica, in mattinata, i portacolori BTS Jacopo Altieri, Riccardo Di Bartolomeo e Daniel Trofino, hanno partecipato all’allenamento del C.Q.T. (Centro Qualificazione Territoriale) della FIPAV Abruzzo nord-est. Un’altra bellissima occasione di crescita e confronto per i ragazzi del team sansalvese.

Nel pomeriggio invece, torneo Under 13 con le piccole atlete impegnate a Scerni. Un pomeriggio di divertimento, sorrisi e tante gare. Prossimo raggruppamento domenica prossima a Lanciano.

In settimana, è invece scesa in campo la Under 17 maschile, sempre a Pescara contro la Gada Volley Pescara 3. Netta vittoria per 3-0 che riscatta la battuta d’arresto della prima giornata. I parziali: 11-25, 9-25, 13-25. BTS VR Electronics si attesta così in seconda posizione dietro a Scafa Volley e Julia Gas Montesilvano. Prossimo appuntamento mercoledì 9 aprile in casa contro la Pallavolo Chieti.