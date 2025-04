Bella soddisfazione per Emirson Tafili, giovane centrocampista del San Salvo, e per lo stesso club biancazzurro.

Il giocatore classe 2006 farà parte della Rappresentativa Juniores Under 19 che sarà impegnata nel prossimo Torneo delle Regioni, in programma dall'11 al 18 aprile prossimi in Sicilia.