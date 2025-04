Tra Vasto, Casalbordino e Pollutri ecco il "Trabocchi Trail Adventure"

La prima edizione dell’evento Trabocchi Trail Adventure è pronta a decollare domenica 13 aprile con la regia organizzativa del neonato sodalizio Gruppo Abruzzo Trail Asd.

La manifestazione, rientrante nel calendario del Corrilabruzzo UISP, vuole subito distinguersi per il forte legame con il territorio (tra i Comuni di Vasto, Casalbordino e Pollutri), valorizzando alcune delle aree più suggestive e significative della parte meridionale della costa abruzzese. Tra queste spiccano la Riserva Naturale di Punta Aderci e il Bosco di Don Venanzio, luoghi che rappresentano non solo un patrimonio naturalistico di grande pregio, ma anche un simbolo dell’identità culturale e ambientale della regione.

E per omaggiare il territorio, ciascun partecipante riceverà la medaglia celebrativa dedicata proprio al rispetto di queste due aree protette attraversate dalla gara per un simbolo autentico, unico e sostenibile proprio come l’esperienza che attenderà gli oltre 340 partecipanti attesi anche da fuori regione.

La partenza della gara è prevista contestualmente alle 9:00 sia per la 15 chilometri in località Punta Penna a Vasto (ai piedi del Faro) che per quella di 30 chilometri presso il Bosco di Don Venanzio nel territorio comunale di Pollutri, dove è fissato il traguardo comune per tutte e due le distanze. Durante il tragitto, gli atleti attraverseranno la Riserva Naturale di Punta Aderci e una porzione del territorio di Casalbordino, nei pressi del fiume Sinello.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche dei giorni precedenti, gli organizzatori hanno apportato alcune modifiche sul percorso a seguito della formazione di una frana. Nonostante ciò, l’organizzazione ha assicurato lo svolgimento regolare dell’evento, garantendo la sicurezza e la percorribilità del tracciato per tutti i concorrenti.

La consegna dei pettorali inizia alle 7:00 presso il quartier generale dell’evento presso la Casina del Bosco di Don Venanzio, dove sarà operativo anche un servizio navetta dedicato al trasporto degli atleti fino alla zona di partenza (per chi opta per la 15 chilometri con lo start al Faro di Punta Penna).

La manifestazione è stata presentata ufficialmente presso la sala consiliare del comune di Casalbordino con l’illustrazione tecnica dell’evento in ogni suo dettaglio a cura di Marco Cimini, in rappresentanza del Gruppo Trail Abruzzo Asd.

Questa prima edizione è stata accolta con entusiasmo dalle numerose personalità istituzionali del territorio: Carla Zinni (vice sindaco di Casalbordino), Umberto D’Agostino (assessore allo Sport di Casalbordino), Paola Basile (assessore al Turismo di Casalbordino), Amerigo Tiberio (assessore alla Viabilità di Casalbordino), Carlo Della Penna (assessore allo Sport di Vasto), Luigi Gizzarelli (sindaco di Pollutri), Antonio Di Martino (vice sindaco di Pollutri), Carlo Luciani (assessore allo Sport di Fossacesia) e Alessandro La Verghetta (consigliere comunale di Vasto e consigliere provinciale).