Tutto pronto per il 'Cupello Boxing Day', sul ring Stefano Ramundo

Tutto pronto per la seconda edizione del Cupello Boxing Day.

L’evento, che si terrà oggi pomeriggio a partire dalle ore 16 al Palazzetto dello Sport di Cupello, promette di essere un’esperienza unica ed emozionante per gli appassionati di boxe e sport in generale.

Alla conferenza stampa di presentazione, moderata da Marco D’Alessandro, presenti, oltre agli attori principali, i due pugili PRO Stefano Ramundo e Javier Sergio, Marco Antenucci, promotore e organizzatore, il presidente del Circolo Tennis Giuseppe Besca, l’assessore allo Sport Rossano Menna, il vicesindaco Oreste Di Francesco e Maurizio Pandolfi, allenatore e preparatore della Vasto Ring.

Antenucci ha ringraziato gli sponsor e tutti coloro che si sono e si stanno adoperando per la buona riuscita di questo appuntamento: “Credo fortemente nel pugilato, a cui sono molto legato fin da ragazzo, ma soprattutto in quanto affascinato dal percorso praticato da mio figlio Samuel, spero che la boxe, così come lo sport in generale, possa raggiungere e appassionare sempre di più i ragazzi, affinché trovino il loro spazio vitale all’interno di un percorso di vita serio, nobile e pieno di rispetto per il prossimo. Questa è la seconda edizione e spero che ve ne saranno altre in futuro, con la speranza di crescere sempre di più e portare, chissà, altri campioni o eventi a tiratura regionale e perché no, qualche titolo qui a Cupello”.

La boxe è uno sport al quale bisogna dedicare tempo e sacrificio, come dice Stefano Ramundo, “si cade, ci si rialza, si va avanti con costanza e determinazione, sono qui a Cupello a caccia di una nuova vittoria per proiettarmi verso nuovi obbiettivi, un titolo internazionale. E’ stata dura rivestire un duplice ruolo, quello di co-organizzatore e pugile dell’evento principale, ma grazie al sostegno di tutti, grazie al prezioso aiuto di Marco Antenucci, ci siamo riusciti”.

Javier Sergio, per il secondo anno in Italia, saluta e riconosce la bravura dell’avversario Stefano Ramundo, ma il suo obiettivo è vincere la gara.

Maurizio Pandolfi, allenatore di Ramundo, ribadisce l’impegno, la forza e la determinazione del pugile vastese, che lo porteranno ad avere tante soddisfazioni future. Ribadisce l’importanza dello sport e del pugilato in particolare, come impegno sociale.

Besca sottolinea che nel pugilato oltre al contatto fisico, c’è tanto rispetto, umiltà. Cupello è promotore dello sport, dice, mettendo sempre a disposizione tutte le strutture e i mezzi a disposizione.

Il vicesindaco Di Francesco ribadisce l’importanza di questo evento a Cupello, la presenza dei due campioni è un lustro per il paese e concede la possibilità di immergersi in una disciplina nuova, uno sport diverso dagli altri.

La manifestazione, ricorda Marco D’Alessandro, prevede un open day dedicato allo sport e alla difesa personale, seguito da match olimpionici ed il clou sul ring tra Ramundo e Sergio.