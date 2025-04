'Cupello Boxing Day', vince il pugile vastese Stefano Ramundo

Buoni i riscontri per la seconda edizione del “Cupello Boxing Day” organizzato al Palazzetto dello Sport di Cupello, evento, spalmato tra il pomeriggio e la serata, dedicato alla promozione e alla pratica del pugilato ma anche all’open day su sport e difesa personale.

Un contenitore sportivo a tutti gli effetti e, nell’appuntamento principale al suo interno, è andata in scena la sfida sul ring tra il pugile vastese Stefano Ramundo e l’argentino Sergio Javier Escobar. E’ stato Ramundo ad imporsi, confermando appieno talento e potenzialità, qualità già evidenziate in altre occasioni in ambito professionistico.

Soddisfazione piena per lo stesso pugile classe 1995, nella duplice veste di protagonista sul ring e tra i promotori e gli organizzatori dell’appuntamento pugilistico cupellese, unitamente alla Asd Vasto Ring, che proprio quest’anno celebra il decennale della sua attività sportiva, e a Marco Antenucci in modo particolare. Riscontri raccolti positivamente anche dal Comune di Cupello, dal locale Circolo Tennis e dall’Associazione ‘Aggregamenti’ che hanno fortemente sostenuto lo sviluppo dell’iniziativa.

Belle emozioni, prima dell’incontro di chiusura, per gli altri match che hanno visto sul ring atleti di ottimo calibro e tanti protagonisti ed appassionati della boxe e degli sport da combattimento. Una formula interessante, quella del ‘Cupello Boxing Day’, apprezzata anche dal pubblico presente al palazzetto, che gli organizzatori hanno tutta l’intenzione di confermare anche negli anni a venire.