Di corsa in uno scenario mozzafiato per il 'Trabocchi Trail Adventure'

Riscontri del tutto positivi per la prima edizione del ‘Trabocchi Trail Adventure’ con la regia organizzativa del neonato sodalizio Gruppo Abruzzo Trail Asd e di Marco Cimini in modo particolare.

La manifestazione, rientrante nel calendario del Corrilabruzzo UISP e nel Festival dello Sport on the Beach on the Road, ha fatto registrare un’ampia partecipazione di podisti (oltre 300 dei quali diversi da fuori regione) e si è distinta per il forte legame con il territorio (tra i Comuni di Vasto, Casalbordino e Pollutri), valorizzando alcune delle aree più suggestive e significative della parte meridionale della costa abruzzese. Tra queste la Riserva Naturale di Punta Aderci con la spiaggia di Punta Penna e il Bosco di Don Venanzio, luoghi che rappresentano non solo un patrimonio naturalistico di grande pregio ma anche un simbolo dell’identità culturale e ambientale del territorio del Vastese e della regione.

La partenza della gara – divisa in due percorsi, rispettivamente da 30 e 15 chilometri – è avvenuta contestualmente ai piedi del Faro di Punta Penna di Vasto e al Bosco di Don Venanzio in territorio comunale di Pollutri, dove fissato il traguardo comune per tutte e due le distanze.

Mozzafiato lo scenario che si è presentato al passo degli atleti, attraversando le aree protette della Riserva vastese di Punta Aderci, toccando una porzione del territorio di Casalbordino nei pressi del fiume Sinello, e dello stesso Bosco di Don Venanzio a Pollutri teatro della chiusura.

Nella gara dei 30 chilometri a primeggiare è stato l’esperto e plurititolato abruzzese di Fara San Martino Alberico Di Cecco (Asd Vini Fantini) che ha chiuso la sua prova con un riscontro cronometrico di poco più di 2 ore. Dietro di lui Maurizio D’Andrea (Asd Alto Sangro Zero Gravity) e Francesco D’Agostino (G.P. Parco Alpi Apuane) di Casalbordino. In ambito femminile prima classificata la sansalvese Annalisa Fitti (Tocco Runner), davanti a Daniela Romilio (Asd Vini Fantini) e Rosa Lo Russo (I Briganti d’Abruzzo).

Nella gara dei 15 chilometri al primo posto Nicola Armanetti (G.S. Virtus Campobasso), chiudendo in poco più di un’ora e 5 minuti la sua prestazione. Alle sue spalle Antonio De Pamphilis (Gruppo podistico Il Crampo) e Pasqualino Santucci (Atletica Val Tavo). Tra le donne prima Chiara Benedetta (Atletica Abruzzo) che ha preceduto Miriam Bellanza (Atletica Val Pescara) e Anna Bornaschella (Atletica Venafro).

Tanta fatica alla fine, ma anche sorrisi, soddisfazioni e le belle sensazioni di aver corso in uno scenario davvero mozzafiato, chiudendo l’iniziativa con il meritato ristoro e le premiazioni grazie al prezioso supporto e sostegno di diversi sponsor.

Si ringrazia Luigi Cinquina per il servizio fotografico