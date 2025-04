Amici del Basket, giovani cestisti fanno incetta di trofei alla "Mirabilandia Basket Cup"

Si è svolta dal 18 al 20 aprile la seconda edizione del torneo Mirabilandia Basket Cup, che ha accolto, nelle città di Rimini e Riccione, oltre 2.000 atleti provenienti da tutta Italia, impegnati nelle diverse categorie — dagli Scoiattoli fino all’Under 19.

Durante le due giornate di qualifiche, gli Amici del Basket si sono distinti per carattere, grinta e fair play, arrivando poi alle finali con grande determinazione. I risultati parlano chiaro: 1° posto assoluto nella categoria Scoiattoli, un 2° posto tutto rosa per le Esordienti femminili, un sudatissimo 3° posto negli Esordienti maschili e il 4° posto per gli Aquilotti, penalizzati da diversi infortuni nel corso del torneo, e per gli Under 13 maschili. Ottima prestazione anche per i ragazzi dell’Under 17.

Un’esperienza indimenticabile per questi giovani atleti, che solo lo scorso anno — nello stesso torneo — non erano riusciti a emergere. Una crescita importante, frutto del loro impegno costante e della guida tecnica e umana di Saverio e Anna Celenza, dirigenti dell’Associazione Sportiva e, prima di tutto, educatori attenti e appassionati. A loro va la riconoscenza di tutte le famiglie.

E per concludere in allegria, tutti a Mirabilandia per una giornata di puro divertimento!