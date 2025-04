PiÃ¹ di 200 giovani atleti al primo Trofeo Play Judo del Centro Ginnico Vastola

E’ attesa la partecipazione di oltre 200 giovani atleti alla prima edizione del Trofeo Play Judo organizzato dal Centro Ginnico Vastola diretto dall’insegnante tecnico Aniello Vastola, in programma domenica 27 aprile, dalle ore 9, nella cornice del Palazzetto ‘Luigi D’Adamo’ nel complesso dell’Oratorio Salesiano a Vasto.

All’appuntamento sportivo, targato CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) prenderanno parte ragazzi e ragazze di squadre provenienti, oltre che dall’Abruzzo, dal Molise, dalla Puglia, dalla Campania e dalle Marche.

La pratica e la disciplina del judo con i suoi valori di correttezza e rispetto reciproco, sviluppando la passione per lo sport come strumento di crescita e formazione sana, saranno al centro di una manifestazione propedeutica per le categorie Bambini (2018, 2019, 2020 e 2021), Fanciulli (2016 e 2017) e Ragazzi (2014 e 2015).