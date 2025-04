Medaglie e podi per gli atleti della Scuola di De Palma ai Campionati Italiani di kickboxing

Concluso il Campionato Italiano Assoluto della FederKombat (Federazione italiana kickboxing, muay thai, savate), nella specialità Kick Light.

Ottimi i riscontri per gli atleti della Scuola di Kung Fu e Kickboxing del Maestro Carmine De Palma, delle sedi di Vasto, Termoli e Petacciato, che tornano da Jesolo, sede della competizione, con tanti sorrisi e anche qualche rimpianto.

Gli atleti in gara erano 9: Chiara Tavani, Thomas Camelo, Giovanni Camelo, Stefano Di Pietro, Ettore Mattei, Angela Di Pietro, Nicla Regia Corte, Diego Pesce e Nicolas Stivaletta.

Chiara Tavani sale sul podio, 1^ classificata Medaglia d’Oro e Campionessa Italiana 2025, nella specialità Kick Light – 46 Kg dimostrando talento, innegabili potenzialità tecnica, grinta e determinazione. Si guadagna così il tricolore e l’accesso alla Nazionale Italiana di Kick Light per il terzo anno consecutivo.

“Sono soddisfatto e orgoglioso del risultato ottenuto da Chiara – commenta il Maestro De Palma -. Si è dimostrata sempre preparata, matura e vincente, raggiungendo sempre il podio nelle sue gare e facendosi trovare pronta nelle gare di kickboxing. La sua vittoria le aprirà di nuovo le porte della squadra agonistica nazionale per la terza volta, dove porterà il suo contributo per fare arrivare l’Italia al vertice nelle gare europee ed internazionali”.

La giovane atleta termolese sarà convocata e parteciperà al raduno in cui si formerà la squadra italiana 2025 che parteciperà al Campionato Europeo in programma tra la fine di agosto e l’inizio di settembre in Portogallo a Braga.

La 2^ classificata e Medaglia d’Argento è stata Nicla Regia Corte, categoria Young Cadets, prima esperienza nella Kick, categoria 10/12 anni.

I 3° classificati e Medaglia di Bronzo sono stati: Thomas Camelo, Angela Di Pietro, Nicolas Stivaletta e Diego Pesce.

Quarta posizione per Giovanni Camelo, Stefano Di Pietro ed Ettore Mattei.

“Abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro bagaglio tecnico, la nostra preparazione e la nostra professionalità – dice ancora De Palma congratulandosi con tutti i suoi atleti -. Saremo sempre più che determinati e con voglia di vincere. Non posso che essere orgoglioso di questi risultati, tutti si sono dimostrati maturi e preparati impegnandosi per dare il massimo e per aggiudicarsi il risultato migliore“.