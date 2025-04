Tutto pronto per la seconda edizione de 'La Diomedea' al centro di Vasto

Tutto pronto per la seconda edizione de ‘La Diomedea‘, la corsa podistica al centro di Vasto organizzata dalla Podistica Vasto che ricalca le orme della mitica Maratona Diomedea che per tanti anni ha caratterizzato la mattinata festiva del 1° Maggio.

Il programma della manifestazione ha trovato spazio nella presentazione ufficiale avvenuta nell’Aula consiliare ‘Giuseppe Vennitti’ del municipio, alla presenza, tra gli altri, dei responsabili dell’attivo sodalizio sportivo cittadino, del sindaco Francesco Menna e degli assessori Carlo Della Penna (Sport) e Paola Cianci (Politiche giovanili e Istruzione).

Appuntamento per il raduno di giovedì 1° maggio dalle ore 8 in piazza Rossetti con partenza della gara competitiva su un percorso di complessivi 9,2 chilometri fissata alle 9. Prevista anche una non competitiva di 4,6 chilometri. Alle 10,30 la partenza della gara per i ragazzi, mentre dalle 11,30 si svolgeranno le premiazioni.

“L’evento sportivo riprende la storica Maratona Diomedea organizzata negli anni Settanta-Ottanta. Il percorso – sottolinea Gabriele Colantonio, presidente della Podistica Vasto – è lo stesso dello scorso anno. Invitiamo tutti a partecipare a questo grande appuntamento che contraddistingue il primo maggio in città“.

“La maratona molto apprezzata non solo dagli sportivi ma anche da tanti cittadini – ha detto il sindaco Menna – spero riesca quest’anno a registrare un numero sempre maggiore di iscrizioni rispetto allo scorso anno. Ringrazio oltre gli organizzatori della Podistica Vasto, tutte le associazioni locali che in maniera integrata hanno condiviso il progetto contribuendo con il loro impegno alla riuscita della manifestazione che ormai si identifica nell’intera comunità“.

“Dopo 31 anni col grande ritorno dello scorso anno, siamo pronti a vivere un’altra edizione all’insegna dello sport, della partecipazione e della promozione del territorio. Questo evento ha il grande merito di riuscire a coinvolgere – ha detto l’assessore allo Sport Della Penna – atleti professionisti e amatori, famiglie, volontari e semplici curiosi, trasformando Vasto in un vero e proprio palcoscenico dello sport per tutti”.

“La scuola risponde sempre positivamente alle iniziative che promuovono sport e salute – rimarca l’assessore Cianci -. Per questa occasione parteciperà una delegazione di studenti e studentesse di alcune scuole cittadine che trascorreranno una giornata spensierata e istruttiva all’insegna del divertimento. Avranno la possibilità di vivere una manifestazione simbolo per la nostra città che consentirà loro di entrare in contatto con un’associazione storica come la Podistica Vasto che ha visto crescere a livello agonistico molti giovani vastesi”.