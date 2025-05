"La Diomedea", il bilancio della Podistica Vasto: seconda edizione di grande successo

È stato un autentico successo quello della seconda edizione della rinata La Diomedea, andato ben oltre le più rosee aspettative.

Un successo non solo per la Podistica Vasto, ma anche per la città invasa da oltre 700 partecipanti che si sono presentati ai nastri di partenza in Piazza Rossetti, regalando una splendida cornice di entusiasmo, passione e sportività lungo un percorso bello e impegnativo allo stesso tempo.

“Ad accompagnare gli atleti lungo il tracciato – si legge in una nota del sodalizio -, una giornata baciata dal sole e da un leggero vento che ha reso un pò meno critica la corsa; condizioni ideali per dare il massimo e godersi ogni chilometro.

Dietro questo successo c’è un lungo lavoro organizzativo portato avanti con dedizione e competenza da tutta la Podistica Vasto, che ancora una volta ha saputo distinguersi per efficienza e attenzione ai dettagli affinché ogni partecipante, dal runner agonistico ai bambini più piccoli, abbia potuto vivere appieno tutta la manifestazione.

Un plauso speciale va soprattutto al presidente Gabriele Colantonio, al vicepresidente Davide Barone e al segretario Nicola Di Risio, figure centrali nella macchina organizzativa, che si sono spesi con grande passione nei mesi precedenti per garantire una manifestazione all’altezza delle aspettative.

La Diomedea si conferma dunque non solo come un importante evento sportivo, ma anche come un momento di aggregazione e valorizzazione del territorio.

Doverosi e molto voluti quindi i ringraziamenti speciali che vanno a tutti coloro che con la Podistica Vasto ha reso possibile e concreta questa manifestazione. A cominciare dal Comune di Vasto, il Corpo della Polizia Locale, la Croce Rossa e la Protezione Civile Vasto. E poi grazie alle associazioni locali che hanno voluto essere presenti in piazza con i loro stand per unire lo sport con i loro fini etici e associativi come Avis Vasto, la Ricoclaun odv, Anffas Vasto, Futsal Vasto e Plastic Free, al più che bravo speaker Andrea Gileno e alla Vastese Inn Bike per il supporto durante la corsa.

Infine e non per ultimi ringraziamo i partecipanti per aver aderito al nostro evento augurandoci che siate stati bene e vi siate divertiti! Appuntamento al prossimo anno!“