'Mirabilandia Volley Cup', BTS San Salvo protagonista al prestigioso torneo internazionale

La BTS Volley San Salvo ha partecipato alla quarta edizione della Mirabilandia Volley Cup, prestigioso torneo giovanile di pallavolo di livello internazionale che, in quest’ultima edizione, ha visto la partecipazione di ben 97 squadre.

La BTS ha partecipato con due squadre, la Under 16 Femminile e la Under 17 Maschile ottenendo rispettivamente un 3° ed un 2° posto.

L’Under 16 Femminile dopo la vittoria del proprio girone, ha perso in semifinale contro la Casati Arcore (vincitrice del torneo) per poi conquistare il terzo posto battendo la Picco Lecco. L’under 17 Maschile è invece giunta in finale dove ha perso contro i forti lituani del SM Startas Kaunas.

Oltre ai soddisfacenti risultati sportivi è stata soprattutto un’esperienza formativa per i giovani atleti che si sono confrontati con diverse realtà nazionali ed estere.

Queste infatti le parole di soddisfazione espresse dal coach Elvira Tenaglia verso i propri atleti: “Non è solo una questione di risultato, non lo è mai stato. È proprio il vedervi fiorire e maturare, queste sono le soddisfazioni più belle per gli allenatori e per la società che vi dà queste opportunità”. Poi li esorta a proseguire con costanza nel loro percorso di crescita sia dal punto di vista tecnico-atletico che morale: “Non perdete mai questa gioia, quella luce negli occhi che vi spinge a impegnarvi sempre di più, è quello che vi porta a migliorare e a crescere. Ricordatevi che in una squadra bisogna aiutarsi l’uno con l’altro. Non c’è chi si impegna e chi non si impegna. C’è chi ha bisogno di un gesto di incoraggiamento per scrollarsi la tensione di dosso, chi ha bisogno di un sorriso per credere di più in se stesso, chi di uno sguardo del compagno per sapere che può farcela. La cosa più importante è sostenerci a vicenda. È questo che fa la differenza!”

Non solo sport e regole, i ragazzi e tutto lo staff hanno trascorso anche una giornata spensierata al parco divertimenti Mirabilandia. Un’esperienza indimenticabile tra sport, aggregazione e divertimento: “Tre giorni sono volati tra risate, gioia, gare al cardiopalma, genitori sintonizzati su YouTube a seguire le dirette delle squadre, emozioni che custodiremo sempre nei nostri cuori”, dichiara sempre coach Tenaglia che infine non manca di ringraziare società, allenatori ed accompagnatori che hanno contribuito a rendere il tutto impeccabile: “Un grazie particolare ad Angelo, Gianluca, Domenico, Riccardo e Pascal che hanno accompagnato i nostri atleti in questa meravigliosa avventura”.