'Race Across Italy', avventura incredibile per Alessio Altieri della Ciclistica Valle Trigno

Nell'ambito della competizione Race Across Italy, Alessio Altieri, rappresentante della Ciclistica Valle Trigno, ha affrontato una gara estremamente impegnativa di 330 km, con un dislivello di 4600 metri, che si è snodata attraverso le meraviglie paesaggistiche dell'Abruzzo. Questo evento ha permesso ai partecipanti di immergersi nei caratteristici panorami della regione, regalando non solo sfide fisiche, ma anche esperienze indimenticabili.



Altieri ha dimostrato un’eccezionale tenacia e determinazione durante l’intera gara, chiudendo in un meritevole secondo posto nella categoria Over. Nonostante il primo posto gli sia sfuggito per soli 2 minuti su un totale di 12 ore di gara, Alessio ha affrontato questa piccola delusione con sportività, riconoscendo il valore del primo classificato. "Peccato, ma onore al primo!", ha commentato con spirito.



La Race Across Italy Series offre diverse distanze e sfide per gli appassionati di ciclismo, inclusi eventi come RAI775, RAI300 e RAIUNLIMITED. La passione per questo sport e la voglia di mettersi alla prova sono sempre elementi motivanti per chi partecipa, e Alessio Altieri non fa eccezione.



Un particolare ringraziamento va a Ermindo Radoccia, il quale ha fornito preziosi consigli e supporto durante la preparazione per questa avvincente competizione.

La Ciclistica Valle Trigno continua a promuovere lo spirito di squadra e l’amore per il ciclismo, in attesa di nuove sfide nel prossimo anno.



Ci vediamo l’anno prossimo, pronti a vivere nuove avventure!