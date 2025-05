L'Academy New Dance San Salvo trionfa alle finali nazionali Gimme CinecittÃ  World

Pioggia di medaglie e piazzamenti per l’Asd Academy New Dance San Salvo alle finali nazionali del Gimme Cinecittà World.

Salgono sul podio del gruppo agonistico contemporaneo con la coreografia dell’insegnante Antonella Mincione al primo posto nel contemporaneo gli allievi Chanoir Angelini, Gianluca D'Aulerio, Rebecca De Nicolis, Isabel e Cristel Di Nardo, Siria Benedetto, Carola Dottori, Giorgia Farchione, Martina D'Ercole, Clarissa Torricella, Martina Lemme e Noemy Mici.

Un altro podio sempre al primo posto con il gruppo moderno Ginevra Cordisco, Siria Benedetto, Alessia Alongi, Carola Dottori, Giorgia Farchione e Cristel Di Nardo, coreografia dell'insegnante Antonella Mincione. Un secondo posto per Cristel Di Nardo con un assolo contemporaneo nella categoria kids e Isabel Di Nardo porta il terzo posto nella categoria Fusion style coreografia dell'insegnante Alessandra Sorice. Nel contemporaneo categoria Kids coreografia dell’insegnante Antonella Mincione sale sul podio al primo posto Giorgia Farchione.

Al secondo posto un passo a due moderno di Chanoir Angelini e Clarissa Torricella, grande emozione; Sempre al secondo posto un passo a due contemporaneo Chanoir Angelini e Carola Dottori. Vince la borsa di studio per l’evento rendevu de la dance che si terrà a Roma il passo a due contemporaneo delle allieve Zoe Forte e Siria Benedetto. Disciplina hip hop si classificano al secondo posto Cristel Di Nardo e Alessia Alongi con un passo a due da urlo coreografia dell’insegnante Alessandra Sorice e il miglior costume viene assegnato al duo Ginevra Cordisco e Noemi Di Vito. Nel contemporaneo porta il secondo posto allieva Alessia Alongi. Mentre salgono sul podio al terzo posto le allieve Celeste Orfanelli e Giorgia Farchione in un duo moderno contemporaneo.

Un'altra vittoria con la borsa di studio all’allieva Zoe Forte al 50 con una coreografia contemporanea dell’insegnante Alessandra Sorice.

Importante traguardo per il gruppo delle intermedie che porta a casa il premio della critica: Gioia Perrino, Sofia Di Silvio, Chiara Di Silvio, Vittoria Berardi, Celeste Orfanelli, Martina D'Ercole, Mariantonietta Mucilli, Asia Valentini, Alessia Alongi e Nicole Borgia nella categoria Teen nel contemporaneo.

Sale al podio un duo show dance con Chiara e Sofia Di Silvio. Vince un premio speciale la coreografia Unpstoppable, sale sul podio al terzo posto coreografia.

Il trio Without You con Vittoria Berardi, Gioia Perrino e Nicole Borgia conquista una borsa di studio per il Rendez Vous de la danse che si terrà a Roma a dicembre!

Per il gruppo delle grandi, grande successo per l'assolo di Adelaiza Santavenere nel fusion style coreografia di Alessandra Sorice vince il premio della Critica e sale sul podio a terzo posto con pari merito con Mya Cilli con coreografia She Knows. Per gli assoli nel contemporaneo vincono la borsa di studio al 100% le allieve Martina Aprea e Carlotta Crisante, mentre il premio Energy va ai passo a due di Chanel Bianchi e Carlotta Crisante, e a Mya Cilli e Adelaiza Santavenere, e alle coreografie Frozen e al trio Rolling in the deep. Miglior costume viene dato a una coreografia fusion style, Squid Game e al passo a due di Alessia Valentini e Zoe Forte.

La giuria dei giornalisti ha scelto di premiare la coreografia Tu Si Na Carezza dell'insegnante Alessandra Sorice con il premio della critica. Un altro successo con una coreografia moderna sensual Malafama con le allieve Maria Menna, Chiara Menna, Alessia D'Angelo, Sophia Di Fabio, Giulia Valentini, Cristina Salvitti e Noemi Di Vito.

Un evento nazionale che vede un altissimo livello artistico di danza dove le sansalvesi si sono distinte.

Asd Academy New Dance