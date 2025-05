Quota 400 gol per il bomber Giuseppe Mucci

«Bellissimo tutto». È la frase con cui Giuseppe Mucci sintetizza oltre vent’anni nel calcio. A 41 anni il bomber molisano ha conquistato la seconda vittoria consecutiva di un campionato di Seconda Categoria, l’anno scorso con il Vasto United e quest’anno con il Gissi. Promozione a cui si è aggiunto l’arrivo del gol numero 400.

«È un traguardo importante, ad inizio carriera non me lo sarei mai aspettato anche perché diverse stagioni le ho saltate per infortuni, ringrazio gli allenatori, i giocatori e le società che hanno creduto in me – dichiara Mucci - ricordare qualcuno dei gol è difficile, alcuni belli da ragazzo come quelli della stagione in cui ci salvammo in Eccellenza in Molise col Colletorto».

Un racconto di queste due stagioni?

«La scorsa stagione avevo iniziato con il Scerni, poi mi ero preso un periodo sabbatico, non pensavo di giocare la seconda parte di stagione quando è arrivata inaspettata la chiamata del Vasto United. Conoscevo alcuni calciatori come Frangione e il mitico Nando Giuliano e ho accettato subito. È stata una seconda metà di campionato bella culminata con la vittoria finale. Quest’anno a Gissi sono arrivato alla terza giornata, ho trovato un gruppo e un mister fantastici, una società molto attrezzata, un paese che mi ha accolto in maniera bellissima. Ciliegina sulla torta il traguardo che ad inizio stagione era inaspettato: alla mia età ogni gol segnato è una grande felicità. Tutto bellissimo».

C’è un segreto di questa lunghissima carriera?

«Il gioco del calcio per me da sempre è una grande passione, da vent’anni lavoro in fabbrica e far combaciare il lavoro e l’attività agonistica non è semplice. È dura ma se mentalmente c’è sempre l’input di fare sacrifici e di gestire la vita in maniera equilibrata i sacrifici si fanno volentieri. È la mia passione sin da bambino. È tutto bello».

Proseguirai la prossima stagione?

«Se starò bene fisicamente come quest’anno continuo sicuramente. Ho già comunicato alla società la mia priorità a loro e la disponibilità a rimanere. Trovare una società in Seconda categoria così attrezzata non è scontato».