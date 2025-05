"Bicincittà", pedalata lungo la Via Verde con partenza da Vasto Marina

Domenica 11 maggio, alle ore 10:00, la UISP Nazionale, tramite il comitato territoriale di riferimento, promuove la pedalata cittadina Bicincittà 2025 lungo la ciclovia Via Verde (andata e ritorno da Piazza Fiume – ex stazione ferroviaria a Vasto Marina) per sensibilizzare su mobilità sostenibile, ambiente, inclusione e condivisione.

L’evento, patrocinato dal Comune di Vasto, è gratuito, aperto a tutti e curato da Incoronata Ronzitti, vicepresidente della UISP regionale Abruzzo Molise e referente territoriale Chieti-Pescara per questo evento, unitamente alla Polisportiva “Coccinella” con il presidente Fabio Di Cintio e il responsabile Enzo Menna.

«Un’iniziativa significativa – per il sindaco Francesco Menna - che promuove valori fondamentali come il rispetto per l’ambiente, la salute e la socialità. Un’idea che inoltrevalorizza un percorso stupendo come quello che ci offre la Via Verde, caratterizzata da scorci mozzafiato».

«Lo sport – per l’assessore Carlo Della Penna - è un potente strumento di inclusione e promozione del benessere collettivo. Bicincittàè un momento di festa e partecipazione per tutte le età, un’occasione per stare insieme e riscoprire il piacere della mobilità dolce».

«Copriremo un percorso di circa 8 km e sarà presente anche un servizio di bike-sharing in modo da consentire a chi non possiede una bici di poterne avere una e partecipare alla manifestazione. Inoltre, avremo anche una bici per diversamente abili, nell’ottica dell’integrazione socio-sportiva», ha aggiunto Incoronata Ronzitti.