Calcio a 8 2025, primeggiano i liceli del 'Mattioli' di Vasto

Nella mattinata di sabato 10 maggio, i campi allestiti sull’erba sintetica del Campo Sportivo Padre Fulgenzio Fantini di Vasto Marina hanno ospitato la seconda edizione del Torneo C.S.A.In. (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) di calcio a 8, riservato agli studenti delle Scuole Medie Superiori di Vasto e San Salvo.

Cinque le squadre partecipanti ed una settantina i giovani calciatori che hanno dato vita alla kermesse sportiva in rappresentanza di tre istituti vastesi, I.S. ‘Pantini – Pudente’, Polo liceale ‘Mattioli’ e I.S. ‘Palizzi’, oltre all’I.S. ‘Mattioli – D’Acquisto’ di San Salvo.

Al termine di un lunghissimo e combattuto girone all’italiana, nel corso quale ogni squadra ha affrontato tutte le avversarie in gare di sola andata, è stata la rappresentativa del Polo liceale Mattioli a vincere il torneo e a sollevare la coppa in palio.

I ragazzi guidati in panchina dal professor Enzo Menna hanno fatto percorso netto, imponendosi con piglio autoritario in tutte le partite giocate.

Questi i giovani calciatori che si sono alternati in campo: Cesare Fiore, Roberto Marrone, Domenico Asci, Mattia Del Bianco, Matthew Okoroji, Mattia Monteferrante, Matteo Potente, Riccardo Galante, Francesco Marrocco, Vincenzo Marcone, Mattia Marzella e Andrea Stelluto.

Alle spalle dei vincitori si sono piazzati i porta colori del ‘Mattei’, che hanno preceduto nell’ordine le rappresentative del ‘Mattioli – D’Acquisto’ di San Salvo e del ‘Pantini – Pudente’. Quest’ultimo istituto ha partecipato all’evento anche con la rappresentativa Juniores (ragazzi di 4^ e 5^ superiore) che ha gareggiato fuori classifica ed è stata comunque premiata per la partecipazione.

La cerimonia di premiazione, che è stata effettuata sul campo al termine delle partite, si è aperta con un saluto del Coordinatore della manifestazione Walter Di Gregorio il quale, dopo aver ringraziato la società Bacigalupo Vasto Marina, ed in particolare il dirigente Piero Napoletano, per aver concesso in uso l’impianto sportivo, ha consegnato un riconoscimento agli arbitri ed ai professori che hanno accompagnato i ragazzi.

E’ seguita la consegna delle coppe a tutte le squadre, mentre una medaglia ricordo ed un piccolo gadget ha omaggiato tutti i partecipanti.

Un premio speciale, infine, è andato a Riccardo Galante e Cesare Fiore (‘Mattioli’), Antonio Palladino e Francesco Galante (‘Pantini –Pudente’), Matteo De Santis (‘Mattei’) e Mario Ferro (‘Mattioli D’Acquisto’ San Salvo).

“E’ stata veramente una bella mattinata di sport e ci prenotiamo già per l’edizione 2026”, è stato il commento dei ragazzi e dei docenti di Scienze Motorie presenti, mentre gli organizzatori hanno espresso la loro soddisfazione per la piena riuscita di questa seconda edizione del torneo di Vasto.