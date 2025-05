Trofeo Cala del Golfo, tutti in sella il 31 maggio

La Ciclistica Valle Trigno si prepara a celebrare un evento imperdibile: il Trofeo Cala del Golfo, parte integrante del Campionato Regionale Strada UISP Ciclismo Abruzzo e Molise. Questo evento si svolgerà presso il suggestivo Porto di Vasto, offrendo un’opportunità unica ai ciclisti di tutte le categorie per mettersi alla prova su un circuito affascinante e stimolante.



Programma della Manifestazione



Il programma della giornata prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 13:00 nella Zona Industriale Est del Porto di Vasto, presso Abruzzo Refrigenerazione. La prima partenza avrà luogo alle ore 15:00 per le categorie M5, M6, M7, M8, M9 e Donne, che affronteranno un percorso di 15 giri sul circuito pianeggiante di 2,8 km (dislivello positivo di 15 metri per ogni giro). Successivamente, alle ore 16:15, sarà la volta delle categorie Elite Sport, M1, M2, M3 e M4, che correranno per un totale di 20 giri.



Dettagli su Iscrizioni e Partecipazione



Le iscrizioni sono aperte a tutti e hanno un costo di 15 euro, comprensivo di pacco gara, chip cronometro e ristoro finale. Le donne potranno partecipare gratuitamente, rendendo l'evento accessibile a un pubblico più ampio. Per iscriversi, gli interessati possono utilizzare il seguente link: [Iscrizioni Trofeo Cala del Golfo](https://forms.gle/UG6o4ZFtYGU2SbBBA). Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri 350.1557579 e 3384668335 oppure consultare i canali social (Instagram, Facebook) della Ciclistica Valle Trigno.



Premiazioni



Al termine delle gare, ci sarà spazio per le premiazioni, durante le quali saranno riconosciuti i primi tre classificati delle due partenze e i primi tre di ciascuna categoria. Si precisa che i premi non sono cumulabili e verranno assegnati anche trofei alle prime tre società a punteggio, con particolare onore riservato alla prima società classificata.



Vi aspettiamo numerosi per una giornata di sport, divertimento e competizione all’insegna degli ideali della ciclismo amatoriale. Non perdete questa occasione!