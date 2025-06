Memorial 'Dino Potalivo', edizione numero 19 per l'evento sportivo targato Podistica San Salvo

Sabato 7 giugno a San Salvo è in programma il 19° Memorial Dino Potalivo, Trofeo Podistico Città di San Salvo, gara di 9,600 km che attraversa le strade più caratteristiche della città. Tante le gare in programma, divise per diverse fasce d’età.

Nella stessa giornata ci sarà spazio anche per una gara in cui i protagonisti saranno i bambini che gareggeranno nelle diverse categorie. Altro importante momento della giornata sportiva sansalvese, sarà la 13^ edizione della Corrinsieme con la presenza degli amici speciali dell’Arda (per informazioni rivolgersi ad Emilio al 320.7296877).

L’evento è organizzato dalla Podistica San Salvo e patrocinato dal Comune di San Salvo. Grande importanza e supporto è stato dato, anche in questa edizione, da tanti sponsor che hanno sposato la causa.

La gara è aperta ai tesserati Fidal e ai tesserati degli enti di promozione sportiva in convenzione con la Fidal e in regola con il tesseramento 2025.

Tantissimi gli atleti che si sono già iscritti, provenienti non solo dall’Abruzzo ma da varie regioni italiane, molti dalla Puglia.

Il ritrovo è fissato alle ore 17:30 in via Istonia (di fronte la Villa Comunale). La partenza della gara dei ragazzi sarà alle 18.00; la partenza Corrinsieme è fissata per le 18:30 . La partenza per la gara competitiva e non competitiva è stabilita alle ore 19:00 .

La serata sarà allietata da “Gli Amici delle Tradizioni”, gruppo folkloristico abruzzese di San Salvo.

Il servizio di assistenza sarà garantito da: Protezione Civile Il Castello Monteodorisio, Associazione “Anteas”, servizio ambulanza della “Croce Rossa” San Salvo, Polizia Municipale di San Salvo, Carabinieri di San Salvo, Associazione Nazionale Carabinieri e Atl. Velo Club San Salvo.