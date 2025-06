Special Basket 2025, in trionfo il team del 'Mattei' di Vasto

L'Istituto di Istruzione Superiore ‘Enrico Mattei’ di Vasto conquista l’oro, nella sua categoria, alle Finali Nazionali Centro Italia di Special Basket 2025 di scena a Roseto degli Abruzzi per un vero e proprio trionfo di sport, inclusione e passione.

L'appuntamento si è svolto nella bella cornice della Bellavista Arena di Roseto, con organizzazione a cura di Special Olympics Italia.

Due giornate intense, quelle del 24 e 25 maggio scorsi, in cui atleti provenienti da tutto il Centro Italia e dalla Puglia, si sono sfidati nel torneo di basket 5 contro 5 Unified, un format che promuove l’inclusione attraverso lo sport.

Tra le 17 squadre partecipanti, ha brillato nella sua categoria, il team del ‘Mattei’ di Vasto, che ha conquistato la medaglia d’oro, distinguendosi per spirito di squadra, determinazione e fair play.

Guidati dalla referente prof.ssa Roberta Bellano e accompagnati dallo staff composto da Katia Basilico e Francesco Gianico, i giovani atleti del ‘Mattei’ hanno saputo affrontare ogni partita con determinazione, personalità e cuore.

I protagonisti di questa splendida impresa sono: Nicola Baccalà, Ismaele D’Ambrosio, Giuseppe Pennino, Mattia Galante, Ayoub Mazouz, Maria Stella Pollutri, Alessandro Scopa e Samuele Catalusci.

Con la maglia bianca e azzurra, il team ha onorato il nome dell’istituto vastese, dimostrando come l’impegno e l’amore per lo sport possano diventare strumenti potentissimi di crescita e affermazione dell’identità di ciascuno con le proprie peculiarità. Per la prima volta le finali nazionali si sono giocate all’aperto, sul lungomare di Roseto, in un clima di festa, con grande partecipazione del pubblico e delle famiglie.

Il dirigente scolastico, prof. Luigi Gaetano Fuiano, si dice immensamente soddisfatto e afferma che la vittoria non rappresenta soltanto un risultato sportivo, ma il coronamento di un percorso educativo e umano che mette al centro la persona, il rispetto e la solidarietà.

L'Istituto ‘Matte’ di Vasto - si legge in una nota - può davvero dirsi orgoglioso di questo gruppo straordinario, capace di portare a casa non solo una medaglia, ma un messaggio forte e chiaro: lo sport è di tutti e per tutti.