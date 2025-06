Conto alla rovescia scattato per la Notturna del Campanile

Il countdown è ufficialmente partito per la sesta edizione della Notturna del Campanile in programma sabato 14 giugno a Casalbordino.

È la corsa podistica in “abito da sera” che da pochi anni anima le strade cittadine trasformandole in un palcoscenico di sport ed emozioni con l’approssimarsi dell’estate.

Un format a cura della Runners Casalbordino per un successo che cresce anno dopo anno, diventando sempre più punto di riferimento per gli appassionati delle corse podistiche su strada, veicolo di promozione per il territorio, motivo di orgoglio per gli organizzatori e l’intera comunità di Casalbordino.

In sede di presentazione ufficiale dell’evento, avvenuta recentemente presso la Sala Consiliare del Comune di Casalbordino, gli interventi istituzionali del sindaco Filippo Marinucci, del vice sindaco Carla Zinni e dell’assessore al Turismo Paola Basile hanno messo in luce come il successo della manifestazione sia frutto di un incredibile lavoro di squadra con la presenza fissa degli sponsor e del comune (sostegno fondamentale per la riuscita dell’evento), della Protezione Civile per la pubblica sicurezza e di tutta la cittadinanza.

Un risultato tangibile che trasforma la corsa in volano per il territorio: atleti sempre più fedelissimi alla Notturna del Campanile come tappa fissa del loro calendario agonistico; famiglie che ritornano volentieri a Casalbordino trasformando l’evento in una preziosa occasione turistica; l’indotto in continua crescita che genera benefici economici diffusi per l’intera comunità.

È intervenuto anche il sindaco di Torino di Sangro, Nino Di Fonso, che ha ripercorso i momenti salienti della nascita della Runners Casalbordino avvenuta nel 2016, ribadendo l’importanza dello sport che deve superare i campanilismi guardando all’esempio di alcuni comuni in Emilia Romagna che collaborano sinergicamente per valorizzare lo sport e il turismo attraverso gli eventi.

A entrare più nei dettagli in ambito organizzativo è stato il presidente della Runners Casalbordino Eric D’Ercole che ha annunciato l’abbinamento della gara a prova di campionato regionale OPES Abruzzo, nonché la nuova e preziosa collaborazione con la neonata società ciclistica casalese Ladri di Medaglie (presieduta da Davide Florindi) a cui è affidata la scorta in mountain bike di tutto il gruppo dei podisti.

A portare il saluto anche Massimo Tallarino (in rappresentanza dell’Avis Casalbordino Don Antonio Tobia), Tommaso Bucciarelli (responsabile della Protezione Civile di Casalbordino), Nicola Tiberio (in rappresentanza della Pro Loco di Casalbordino) e Luciano Bucciarelli (presidente di Cantina Agriverde).

La Notturna del Campanile brilla anche per l’attenzione alla sicurezza. Un sistema collaudato che vede in prima linea la Protezione Civile di Casalbordino e quella di Villa Santa Maria a garantire un percorso completamente libero dal traffico, più la Croce Rossa per l’impeccabile assistenza sanitaria.

Per sabato 14 giugno, ritrovo alle 17:00 in Piazza Umberto I, inizio delle gare dedicate ai bambini e ai ragazzi under 16 alle 18:30 su brevi distanze. Il clou dell’evento alle 21:00 con la partenza della gara competitiva (3 giri di tre chilometri cadauno) e della passeggiata non competitiva (2 giri del medesimo circuito), il tutto contornato dalla maestosa scenografia della Torre Civica illuminata dal Tricolore.

Per iscriversi la quota è di 8 euro per la competitiva e la non competitiva, fatta eccezione per i ragazzi la cui quota è di soli 2 euro.

Il sito di riferimento per le iscrizioni è Timing Run al link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=423#activity entro le 18:00 di venerdì 13 giugno.

Video promo a cura di Passione Corsa Mario Bomba https://www.facebook.com/reel/1342077520221711