'Notturna del Campanile', tutto pronto a Casalbordino

La Notturna del Campanile si sta consolidando come evento podistico di riferimento nella regione. Sabato 14 giugno, la sesta edizione di questa corsa notturna si svolgerà a Casalbordino, con la “perla” della Torre Civica illuminata di tricolore, aggiungendo un tocco suggestivo all'evento valevole per l’assegnazione dei titoli regionali sotto l’egida della OPES Abruzzo.

Gli organizzatori della Runners Casalbordino stanno dando il massimo per preparare un'edizione emozionante e di grande qualità grazie alla preziosa collaborazione con l’Avis Comunale, il patrocinio del Comune di Casalbordino e della Presidenza del Consiglio Regionale dell'Abruzzo.

Quest'anno, la Notturna del Campanile presenta alcune novità interessanti, tra cui la partecipazione della neonata società ciclistica Ladri di Medaglie con una staffetta simbolica in bicicletta nel ruolo di scorta tecnica all’intero gruppo di podisti.

Si comincia nel tardo pomeriggio con le gare giovanili alle 18:30, riservate ai bambini e ragazzi under 16 su brevi distanze.

Allo scoccare delle ore 21:00 lo start ufficiale della competizione principale e della passeggiata non competitiva. La corsa competitiva si svolgerà su un percorso di 9,3 chilometri, suddiviso in tre giri di 3 chilometri cadauno, mentre la passeggiata non competitiva coprirà una distanza di 6 chilometri, con due giri del medesimo circuito.

Rientrano ufficialmente nelle premiazioni i primi tre assoluti maschili e femminili, i primi cinque di ogni categoria, le prime otto società regionali e le prime due società extra-regionali con l’assegnazione di riconoscimenti speciali.

Inoltre, dieci pettorali saranno estratti tra tutti gli arrivati per ulteriori premi, mentre i primi 400 iscritti riceveranno un pacco gara.

Le iscrizioni si possono effettuare anche in loco prima della partenza. La quota è di 8 euro per la competitiva e la non competitiva, mentre per i ragazzi è di soli 2 euro.

Non resta che partecipare e vivere l'emozione di questa corsa notturna.