In bici da San Salvo a Roma, la sfida di Davide D'Alberto e Alessio Altieri

Sabato scorso, un'avventura entusiasmante ha preso vita con Davide D'Alberto e Alessio Altieri, due impavidi atleti della Ciclistica Valle Trigno.

Partendo da San Salvo, hanno intrapreso un viaggio in bicicletta che li avrebbe condotti fino a Roma, attraversando gli incantevoli paesaggi dell'Abruzzo, un territorio caratterizzato da bellezze naturali mozzafiato.



L'aria fresca del mattino accoglieva i due ciclisti, carichi di energia e determinazione. Con le loro biciclette ben attrezzate e i cuori pieni di entusiasmo, hanno cominciato a pedalare lungo la costa adriatica, ammirando il mare che si infrangeva dolcemente sulla sabbia. A ogni colpo di pedale, la vista si trasformava: colline verdi, vigneti rigogliosi e borghi storici si susseguivano mentre i ciclisti attraversavano il magnifico entroterra abruzzese.



Il percorso, pur ricco di bellezze naturali, non era esente da sfide. Le salite ripide mettevano a dura prova la loro resistenza, ma la passione per il ciclismo e il desiderio di raggiungere la capitale davano loro la forza necessaria per continuare.



Dopo diverse ore di pedalate, finalmente, la silhouette di Roma iniziava a delinearsi all'orizzonte. Con il Colosseo in vista e l'eco della storia che risuonava nelle strade, D'Alberto e Altieri hanno stretto i denti per affrontare gli ultimi chilometri. Arrivati al cuore della città eterna, la gioia e la soddisfazione di aver portato a termine questo straordinario viaggio li pervadevano. Hanno immortalato il momento con alcune foto davanti ai monumenti simbolo, festeggiando così la loro impresa.



La domenica si è aperta con un ritorno altrettanto affascinante verso San Salvo.

Attraversando nuovamente l'Abruzzo, i ciclisti hanno potuto riflettere sull'esperienza vissuta, su ogni singolo paesaggio che avevano attraversato e sulle inesauribili emozioni che il viaggio aveva suscitato. L’uscita in bicicletta non è stata solo una prova fisica, ma un viaggio di scoperta e amicizia, cementando ulteriormente il legame tra i due atleti. Tornati a San Salvo, i loro cuori battevano intensamente, consapevoli di aver conquistato non solo un traguardo, ma anche ricordi indimenticabili da custodire nel tempo.