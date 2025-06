Notturna del Campanile, Francesco D'Agostino vince sulle strade di casa

È un simbolo di Casalbordino la Torre Civica, campanile che svetta verso il cielo e accoglie già da lontano chi giunge in paese. E illumina l’orizzonte nella notte, splendente come la straordinaria serata della “Notturna del Campanile” che si è svolta sabato sera, organizzata dall’Asd Runners Casalbordino presieduta da Eric D’Ercole, instancabile e tenace organizzatore e anima della manifestazione, e dalla sezione casalese dell’Avis “Don Antonio Tobia”.

Una sesta edizione che ha registrato un’altissima partecipazione con centinaia di iscritti tra bambini, atleti e chi ha partecipato al percorso “non competitivo”. Trionfo per Francesco D’Agostino della G.P. Parco Alpi Apuane, al traguardo secondo Alessio Bisogno dell’Asd Mistercamp Castel Frentano e terzo Cesare Ciommi della Tocco Runner.

Tra le donne prima Mariele Costantini (Team Picerno) che ha prevalso su Alina Fortuna (Runners Lanciano) e Camilla Colaizzo (Runners Chieti).

Per Francesco D’Agostino, vincitore già nella prima edizione del 2018 e nella terza due anni fa, è giunto anche il nuovo record della manifestazione: percorso completato in 29 minuti e 54 secondi, tre secondi in meno del vincitore della seconda edizione Gianpiero Bianco. Secondo e terzo posto per il secondo anno di seguito per Bisogno e Ciommi che anche nel 2024 avevano raggiunto lo stesso piazzamento.

Amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Filippo Marinucci, dalla vicesindaca Carla Zinni e dagli assessori Umberto D’Agostino (che, come da tradizione, è stato tra i partecipanti), Paola Basile e Amerigo Tiberio.

Prezioso ed indispensabile supporto all’organizzazione e allo svolgimento della manifestazione sportiva dai volontari della Protezione Civile “Madonna dell’Assunta” presenti insieme ai volontari del locale comitato della Croce Rossa Italiana.

Foto di Passione Corsa Mario Bomba