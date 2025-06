Notturna del Campanile, lusinghiero il bilancio

La Notturna del Campanile si è imposta all’attenzione con un successo strabiliante per la sesta volta a Casalbordino.

Il sodalizio podistico Runners Casalbordino ha lavorato in perfetta sinergia con l’amministrazione comunale, partner istituzionale di riferimento per l’organizzazione di un evento di tale portata.

Per le strade cittadine di Casalbordino completamente chiuse al traffico si sono riversati 300 partecipanti tra la competitiva di 9 chilometri e la non competitiva di 6 chilometri, inclusi anche i bambini e i ragazzi under 16 nelle gare a loro riservate su brevi distanze.

Di particolare rilievo è stato l’abbinamento della manifestazione alla prova di campionato regionale OPES Abruzzo di corsa su strada, conferendo ulteriore prestigio alla gara con la proclamazione di 12 titoli tra gli uomini e 6 tra le donne.

La Torre Civica illuminata con i colori del tricolore ha offerto un colpo d’occhio spettacolare al momento della partenza, rappresentando il momento simbolico dell’evento che proprio da questo elemento trae il suo nome.

Al top la sicurezza garantita dalla Protezione Civile e anche durante la gara dal team ciclistico locale Ladri di Medaglie che ha fatto da apripista al lungo serpentone di atleti.

Il runner casalese doc Francesco D’Agostino ha trionfato per la terza volta nell’albo d’oro in sei edizioni col tempo record di 29’54”. Questo risultato ha confermato la sua tendenza a dominare la corsa e al contempo stabilire il miglior riscontro cronometrico come avvvenuto nel 2023 (30’07”) e nel 2018 (31’31”). Al secondo posto con un gap di 32 secondi Alessio Bisogno della Mistercamp Castel Frentano, terzo Cesare Ciommi della Tocco Runner a 1’15”. Con diversi distacchi hanno completato la top-5 Sergio Serraiocco della Nuova Atletica Montesilvano e Gabriele Colantonio della Podistica Vasto.

Di matrice marchigiana la vittoria al femminile col tempo finale di 41’24” per merito dell’ascolana Mariele Costantini in forza all’Atletica Team Piceno. Dietro di lei Alina Fortuna della Runners Lanciano, Camilla Colaizzo della Runners Chieti, Claudia Pasquale dell’Asd I Lupi d’Abruzzo e Alessandra Cazzato (Il Crampo Gruppo Podistico).

Premiate anche le società più numerose: Podistica Vasto (18), Asd I Lupi d’Abruzzo (16), Il Crampo Gruppo Podistico (14), Podisti Frentani (13), Runners Lanciano (13), Tribù Frentana (12) e Asd Vini Fantini (10).

Il presidente di Runners Casalbordino, Eric D’Ercole, ha espresso la sua gratitudine per il successo della Notturna del Campanile: “Un sentito ringraziamento va a tutte le società che hanno partecipato, nonostante la gara del giorno prima. Il nostro obiettivo è quello di migliorare sempre e sono davvero grato ai miei tesserati della Runners Casalbordino che hanno lavorato instancabilmente per realizzare questo evento. Un grazie anche all’amministrazione comunale, a tutti gli sponsor e a tutti i protagonisti che hanno contribuito al successo della manifestazione”.

Risultati completi su TimingRun a questo link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=423#risultati

A cura di Mario Bomba le foto e la clip video riassuntiva EMOZIONI SOTTO LE STELLE! 6ª Notturna del Campanile Video Ufficiale Casalbordino CH