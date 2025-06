Di corsa nel ricordo di Duilio Fornarola

Una domenica assolata per una manifestazione di grande successo ad Atessa con la Duilio Run – Trofeo Podistico Città di Atessa che ha raccolto i consensi di quasi 300 partecipanti tra adulti e giovani.

L’Asd I Lupi d’Abruzzo ha dimostrato ancora una volta la sua eccellenza organizzativa, proponendo una classica podistica estiva in ricordo di Duilio Fornarola, atessano doc, sportivo a tutto tondo con trascorsi calcistici e poi nel podismo da esperto maratoneta a poco più di dieci anni dalla sua scomparsa.

La dodicesima edizione, inserita nel circuito Corrilabruzzo UISP, ha proposto al pubblico le gare per bambini e ragazzi under 16 su brevi distanze, seguite dalla competitiva di 8,5 chilometri e dalla passeggiata non competitiva di 5 chilometri.

Nel corso della gara competitiva la battaglia è stata movimentata sul percorso che ha girato intorno al perimetro del centro storico atessano con Riccardo Di Lizio che ha rotto gli indugi sin dai primi chilometri.

Con il tempo di 27’51”, l’atleta di Ripa Teatina in forza all’Atletica RunTime si è aggiudicato la prima vittoria stagionale in una corsa su strada e alla sua prima partecipazione in assoluto alla Duilio Run. Alle spalle di Di Lizio si sono classificati entro la top-5 Francesco D’Agostino (GP Parco Alpi Apuane), Sergio Serraiocco (Nuova Atletica Montesilvano), Michele Berchicci (Larino Run) e Alex Tucci (Il Crampo Gruppo Podistico).

“La Duilio Run è stata un vero successo, grazie alla partecipazione di quasi 300 atleti e al supporto dell’amministrazione comunale e degli sponsor – ha dichiarato Massimo Petronio, presidente dell’Asd I Lupi d’Abruzzo –. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione e dedicare un pensiero speciale al nostro segretario Renato Menna, che sta affrontando un momento difficile. Speriamo di rivederlo presto in piena salute”.

A cura di Passione Corsa Mario Bomba il video riassuntivo di questa edizione della Duilio Run https://www.youtube.com/watch?v=EFWGnTdSDu4 e anche le foto disponibili a questo link https://www.facebook.com/media/set?vanity=PassioneCorsaMarioBomba&set=a.1303843441747332

Risultati completi su TimingRun a questo link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=502#risultati