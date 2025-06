Cultura del mare, Circolo Nautico Vasto… a ‘vele spiegate’

Sabato 21 giugno si è svolta un’uscita in mare che ha coinvolto 26 alunni della Scuola primaria “Martella” di Vasto.

L’iniziativa si inserisce nel progetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIUR) denominato «Scuola e Competenze» ed è promossa, per il secondo anno consecutivo, dal Circolo Nautico Vasto.

I partecipanti hanno avuto la possibilità di vivere una giornata a bordo di imbarcazioni a vela da diporto, con l’obiettivo di avvicinarsi allo sport velico e approfondire la conoscenza dell’ambiente marino.

Il sodalizio vastese, presieduto da Nicola Mastrovincenzo, conferma così “il proprio impegno – si legge in una nota – nella diffusione della cultura della vela tra i più giovani, considerandola parte integrante del patrimonio culturale e naturale del territorio.

L’attenzione del Circolo verso il mondo scolastico è consolidata nel tempo. Già nel 1998 era stato ideato il progetto «Vivere il mare», strutturato in due giornate dedicate agli studenti delle classi quinte della scuola primaria e delle prime della scuola secondaria di primo grado. L’iniziativa aveva l’obiettivo di far conoscere il mare come ambiente da vivere e rispettare durante tutto l’anno.

Il progetto ha raggiunto negli anni una dimensione sovracomunale, coinvolgendo alunni di Vasto, Casalbordino, San Salvo e Furci. Grazie alla visibilità e al valore educativo riconosciuto, il Circolo Nautico Vasto fu selezionato tra i primi nove circoli in Italia autorizzati dalla Federazione Italiana Vela (FIV) e dal MIUR a realizzare il progetto nazionale VelaScuola, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado.

L’attività del Circolo è proseguita nel tempo con la realizzazione di progetti con istituti scolastici superiori del territorio, tra cui l’Itis Mattei, il Liceo Scientifico Mattioli di Vasto e l’Istituto Omnicomprensivo Mattioli di San Salvo. Le iniziative hanno combinato momenti teorici e pratici, contribuendo alla crescita educativa e sportiva degli studenti coinvolti.

La realizzazione di tali progetti è stata resa possibile grazie alla collaborazione con le istituzioni scolastiche, all’impegno dei diversi presidenti che si sono succeduti alla guida del Circolo e alla disponibilità di numerosi soci, che hanno messo a disposizione le proprie imbarcazioni e il proprio tempo.

Il Circolo Nautico Vasto conferma la volontà di proseguire nella promozione della cultura del mare, della vela e della cittadinanza attiva, mantenendo una costante attenzione verso le nuove generazioni”.