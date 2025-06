Trofeo Golfo di Vasto, ottimi i riscontri

Ottimo successo per la seconda edizione del Trofeo “Golfo di Vasto“, gara Open Water a Vasto Marina, organizzata dalla Polisportiva Coccinella Asd, con la partecipazione di 60 atleti provenienti da tutta Italia che si sono divisi in due distanze, 1.500 e 3.000 metri.

Nonostante le condizioni del mare non favorevoli a causa del vento, gli atleti hanno portato a termine entrambe le prove con grande soddisfazione.

La Polisportiva Coccinella, a nome del presidente Fabio Di Cintio, ringrazia tutti i partecipanti e i volontari che si sono adoperati nell’organizzazione, in particolar modo il centro nautico Le Vele per il supporto logistico terra e mare, il centro commerciale “Centro del Vasto” per la sponsorizzazione dei pacchi gara.