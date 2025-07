Beach volley Under 20 regionale, brillano Gaia Fidelibus e Sara Verna

Una giornata di sole, sabbia e successi per le giovani atlete Gaia Fidelibus e Sara Verna, portacolori della Vasto Volley e della Beach On, che conquistano il gradino più alto del podio al torneo regionale Abruzzo Under 20 di beach volley, disputato al Lido Acquamarina di Giulianova.

Le ragazze dimostrano ancora una volta talento, impegno e spirito di squadra, portando in alto i colori della Vasto Volley e di Beach On anche sulla sabbia!

“Continuate così, siete l’esempio perfetto di passione e determinazione. Il futuro è vostro! Complimenti anche a tutte le coppie in gara per lo spettacolo offerto!“, si legge in una nota del sodalizio vastese.

A Giulianova Fidelibus e Verna hanno conquistato il primo posto precedendo sul podio le coppie Giulia Di Rito-Francesca Pulito e Deianina Di Carlo-Giulia Tramonti.