"Pedala con noi" tra sport, natura e sorrisi a San Salvo Marina

Nell’ambito della Settimana della Bandiera Verde (5-12 luglio), San Salvo Marina ha ospitato l’appuntamento “Pedala con noi”, organizzato dal Velo Club San Salvo e dalla Pro Loco San Salvo, con il patrocinio del Comune.

"Un pomeriggio - si legge in una nota diramata da palazzo di città - all’insegna dello sport, della natura e del divertimento, pensato per i bambini dai 6 ai 14 anni e per le loro famiglie.

Il gruppo è partito alle 17:30 da Piazza Arafat per un percorso tra mare e natura che ha condotto fino al suggestivo Biotopo Costiero (andata e ritorno).

Ad accogliere i piccoli ciclisti, una golosa merenda a base di pane, olio e pomodoro e pane e Nutella, offerta grazie alla generosità di Eurortofrutticola (per i prodotti freschi e genuini), del Panificio Fabrizio (per il delizioso pane) e del Conad San Salvo (Nutella, acqua e altri utili prodotti). I ciclisti erano muniti di cappellini per proteggersi con lo stemma della Bandiera Verde forniti dallo sponsor Braceria.

La sosta è diventata ancora più speciale grazie alla presenza dei gestori del Biotopo, che hanno mostrato ai bambini una tartaruga e alcune specie di piante naturali, trasformando la pausa in un momento di scoperta e meraviglia. Interessante anche l'intervento di Nicoletta Di Pinto del team della Cicloteca, del Centro Culturale "Aldo Moro" di San Salvo.

All’evento hanno partecipato anche il sindaco Emanuela De Nicolis, l'assessore al Turismo Elisa Marinelli, il prof. Italo Farnetani e diversi consiglieri comunali.

Un sentito grazie allo sponsor Teodoro Impianti per il prezioso supporto e a tutti i volontari che hanno reso possibile questo bellissimo pomeriggio di condivisione, natura e sana attività fisica".