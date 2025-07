Salto tra i professionisti per Thiago Menna, il giovane vastese passa al Pineto

Salto tra i professionisti, spostandosi di pochi chilometri e rimanendo in Abruzzo, per Thiago Menna: il giovane calciatore vastese, classe 2004, passa ufficialmente dal Teramo al Pineto.

L’annuncio del club biancorosso con il quale Menna ha disputato, in maniera brillante, la scorsa stagione in Serie D dopo l’esperienza alla Vastese: “Teramo Calcio 1913 rende noto di aver ratificato il trasferimento a titolo definitivo al Pineto del calciatore Thiago Menna. Al ventunenne difensore originario di Vasto che lascia la maglia biancorossa dopo le 36 presenze (2 gol) registrate nella stagione sportiva 2024/25, la società augura il meglio per il suo futuro professionale e umano“.

Il benvenuto da parte della società del presidente Silvio Brocco, ai nastri di partenza della sua terza annata di fila in C: “Pineto Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Teramo Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Thiago Menna. Difensore, anno 2004, protagonista nello scorso campionato e tanta voglia di iniziare questa nuova esperienza“.

Le prime parole di Menna ai canali ufficiali del team pinetese: “Per me è un onore essere qui. Farò di tutto per crescere e dare il mio contributo. Ho seguito il Pineto e ho visto che il mister è i dirigenti credono nei giovani e per me è una grande opportunità“.