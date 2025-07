Angelo Preta in biancazzurro: accordo con il San Salvo Calcio

Ufficiale l’approdo di Angelo Preta al San Salvo.

Il giovane difensore classe 2005, sansalvese, cresciuto nel vivaio biancazzurro e in seguito alla Virtus Vasto, riabbraccia la squadra della sua città dopo le esperienze maturate nelle giovanili di Hellas Verona e Pescara e quella della seconda parte della scorsa stagione in Eccellenza alla Renato Curi Angolana.

“Ragazzo che non ha bisogno di presentazioni – si legge in una nota del club -, nella passata stagione la sua prima esperienza tra i grandi con il Pescara Calcio per poi passare alla Renato Curi Angolana. Nonostante le tante lusinghe di rivali blasonate, capaci di captarne il grande talento, ci raggiunge, per condividere con gioia ed entusiasmo il sogno di una stagione!”