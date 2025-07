Domenico Colamarino dal Karting al "Predators Attack Trony" come pilota, meccanico e inventore

Domenico Colamarino, figura nota dello sport abruzzese originario di Furci, si prepara a una nuova sfida: partecipare all'evento "Predators Attack Trony" sul Circuito di Pomposa (Ferrara) nella giornata di domenica 20 luglio.

Classe 1966, nato a Furci, Colamarino è conosciuto non solo per la sua passione e abilità in pista, ma anche come inventore e per le sue apparizioni televisive, tra cui "I Cervelloni" con Giancarlo Magalli e molte altre trasmissioni Rai.

Una carriera, la sua, tra pista e invenzioni.

Colamarino vanta una vittoria nel Campionato Regionale Abruzzese Karting 125 ICC, un trionfo che gli aprì le porte della finale nazionale a squadre regionali, dimostrando la sua maestria e freddezza in gara. Questo successo ha confermato la sua mentalità vincente e la capacità di superare ostacoli, qualità che ora lo riportano in pista con le Predator's, vetture da competizione leggere e agili, note per il loro eccellente rapporto peso/potenza.

Oltre alla guida, si dedica con passione alla costruzione di prototipi da pista e autocross, frutto della sua innata vena inventiva che lo ha reso protagonista di diversi articoli online. La sua poliedricità lo ha portato sotto i riflettori della televisione, dove le sue invenzioni e il suo carisma hanno conquistato il pubblico.

Un ruovo ruolo con il Team Melchior - A Pomposa, Domenico non sarà solo pilota, ma ricoprirà anche un ruolo chiave come meccanico e collaudatore per il Team Melchior, guidato dal friulano Marcello Melchior. Questa nuova veste evidenzia la sua profonda competenza nel settore motoristico, unendo l'esperienza di guida a una conoscenza tecnica approfondita. La sua capacità di diagnosticare e ottimizzare le prestazioni delle vetture sarà un valore aggiunto fondamentale per il team.

Questa domenica, sarà interessante vedere come l'esperienza di Colamarino nel karting, il suo spirito inventivo, le sue abilità costruttive e la sua presenza mediatica si uniranno per affrontare questa nuova sfida, sia al volante delle Predator's sia nel ruolo di supporto tecnico al Team Melchior.

In bocca al lupo, Domenico!