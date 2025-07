Castellum Bike Scerni ai nastri di partenza

Presentata ufficialmente questa mattina presso la Sala consiliare del Comune di Scerni la neo associazione ciclistica Asd Castellum Bike Scerni alla presenza degli iscritti e sponsor.

Il presidente Mario Silverii e il vicepresidente Cristian Monachetti hanno illustrato le iniziative e obiettivi della nuova associazione rimarcando il “carattere aggregativo e sociale che può avere il ruolo della bicicletta all’interno della comunità di Scerni. Siamo già quasi 30 iscritti – rimarcano Silverii e Monachetti – e abbiamo voglia di far appassionare e far conoscere a più persone possibili il mondo del ciclismo partendo dai bambini. Ringraziamo gli sponsor per aver reso possibile la nascita di questo nuovo sodalizio”.

Il sindaco Daniele Carlucci ha accolto con plauso la nascita della Castellum Bike Scerni rimarcando ‘l’importanza del settore della mobilità lenta come opportunità di crescita e di sviluppo.

“Il settore cicloturistico – rimarca Carlucci – è in enorme espansione anche sul nostro territorio e sono già diverse le iniziative e progetti realizzati intorno al mondo della bike. Pertanto questa nuova associazione è orgoglio per la nostra comunità ma anche opportunità per iniziative sociali, momenti conviviali e divulgazione della cultura dello sport e del ciclismo“.